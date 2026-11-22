Thomas Ramos fait son retour dans le groupe des 42 joueurs du XV de France pour affronter l'Afrique du Sud en finale. Décryptage des changements et des enjeux.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a officialisé ce dimanche 22 novembre la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la grande confrontation de la finale du Championnat des nations. Cette rencontre historique opposera l'équipe de France à l'Afrique du Sud le dimanche 29 novembre au stade de Twickenham à Londres, avec une heure de coup d'envoi fixée à 17h40. Cette annonce marque un tournant important dans la préparation des Bleus, notamment par l'entrée en lice d'une figure clé du rugby tricolore.

Retour de Thomas Ramos après blessure

La nouvelle majeure de cette communication officielle concerne le retour de Thomas Ramos, l'arrière et ouvreur du Stade Toulousain. Ce joueur indispensable avait été absent depuis le début de l'édition actuelle du Championnat des nations en raison d'un problème musculaire à la cuisse, spécifiquement aux ischio-jambiers. Ramos s'était blessé lors d'une séance d'entraînement le 1er octobre avant de connaître une rechute un peu plus de deux semaines plus tard. Le staff médical confirme désormais qu'il est remis de ces soucis physiques, ce qui constitue une excellente nouvelle pour le sélectionneur qui cherche à optimiser son effectif pour la finale.

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Si la présence de Thomas Ramos sur le terrain lors du match contre les Springboks n'est pas encore garantie à cent pour cent, son inclusion dans le groupe des quarante-deux joueurs ouvre largement les possibilités tactiques de Fabien Galthié. Cela permet de diversifier les options au poste de numéro quinze, une position stratégique clé dans le schéma de jeu actuel de l'équipe de France. Les entraîneurs pourront évaluer ses capacités lors des premiers entraînements de la semaine en vue du duel décisif.

Remplacements et nouvelles absences

Outre le retour de Ramos, le groupe subit d'autres modifications significatives liées aux blessures survenues lors du précédent match contre l'Argentine. Aaron Grandidier-Nkanang, titulaire à l'aile droite depuis le début de la compétition, déclare forfait pour la finale après avoir touché une cheville ce samedi. Cette absence majeure pourrait contraindre le staff à opérer des changements défensifs importants, notamment en envisageant de faire glisser Théo Attisogbe du poste d'arrière vers l'aile droite. Cette manœuvre laisserait potentiellement la place libre à Thomas Ramos pour revêtir le maillot numéro quinze s'il est jugé apte physiquement.

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Un autre changement notable touche la ligne de mêlée avec le retour d'Oscar Jegou, joueur de La Rochelle. Ce dernier a été sélectionné pour remplacer Grégory Alldritt, son coéquipier au Castres Olympique mais souvent associé à La Rochelle dans le contexte de ces sélections, ou plus précisément ici, il prend la place d'Alldritt dans l'effectif. Oscar Jegou avait été touché aux côtes avant le match contre les Fidji, ce qui justifiait sa présence actuelle pour renforcer le pack. Par ailleurs, le Toulonnais Jean-Baptiste Gros figure bien dans cette liste de 42 joueurs après avoir été forfait de dernière minute contre l'Argentine en raison d'un problème musculaire. Il avait été remplacé dans le XV de départ par le Toulousain Rodrigue Neti lors de cette précédente rencontre.

Contexte de la compétition et critiques organisationnelles

La France aborde cette finale avec des enjeux considérables, cherchant à remporter le premier Championnat des nations de son histoire après sa victoire réussie contre l'Argentine. Cependant, l'ambiance est également marquée par des critiques fortes concernant l'organisation logistique de cette compétition. Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, et Fabien Galthié ont ouvertement pointé du doigt les horaires tardifs des matchs, qualifiant les journées d'interminables et soulignant que la France est la seule nation à jouer à de telles heures. Ces déclarations mettent en lumière les problèmes de récupération auxquels les Bleus ont dû faire face tout au long de l'été et de l'automne.

Les joueurs ont dû surmonter des conditions de jeu difficiles, notamment après la blessure à l'épaule de Romain Ntamack lors du premier match contre les Fidji, qui avait obligé l'équipe à bricoler au poste d'ouvreur jusqu'au retour de Matthieu Jalibert contre les Pumas. Cette série de déboires médicaux et tactiques a testé la résilience du groupe. Désormais, avec le retour de joueurs-clés comme Thomas Ramos et Oscar Jegou, l'objectif est clair : préparer au mieux cette finale face à l'Afrique du Sud en tirant les leçons de ces épreuves passées.