La Banque des Territoires et le programme Edurénov soutiennent les communes dans la rénovation thermique de leurs écoles pour lutter contre les vagues de chaleur, avec des projets à Barberaz et Pau.

Face à l'intensification des vagues de chaleur qui menacent le confort et la santé des élèves, les municipalités françaises intensifient leurs efforts de rénovation thermique des écoles. Le programme Edurénov, initié par la Banque des Territoires en 2023, joue un rôle central en accompagnant les collectivités locales depuis la conception des projets jusqu'à leur financement, afin d'adapter les bâtiments scolaires à ces nouveaux défis climatiques. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique : les groupes scolaires de l'Albanne à Barberaz, en Savoie, et Marancy à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Des investissements majeurs pour l'isolation thermique

À Barberaz, le groupe scolaire de l'Albanne, construit en 1977, présentait une architecture en forme d'alvéoles ressemblant à un nid d'abeilles accueillant une centaine d'enfants. Aucun travail majeur n'y avait été réalisé depuis sa construction, rendant une mise à niveau globale indispensable. Entre 2024 et 2025, chaque alvéole a été entièrement refaite avec une isolation thermique et acoustique renforcée. Les travaux ont également inclus le remplacement de la toiture et des fenêtres, ainsi que l'installation d'une nouvelle ventilation et de brise-soleil orientables. Ces investissements lourds ont coûté 6,5 millions d'euros, permettant aux élèves de mieux supporter les températures élevées du mois de juin.

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Adaptation architecturale et confort durable

À Pau, le groupe scolaire Marancy, qui accueille plus de 300 élèves en réseau d'éducation prioritaire (REP), a connu une transformation similaire. La rénovation a privilégié une isolation thermique par l'extérieur et l'utilisation de cloisons en terre crue pour le bâtiment originel. Une coursive entourant les deux étages a également été construite pour améliorer la circulation et l'ambiance scolaire. Annoncé comme achevé en 2025, ce projet architectural a déjà fait ses preuves lors de l'été 2026. Pour préparer les étés à venir, des arrivées électriques au plafond ont été prévues pour y installer ultérieurement des brasseurs d'air, bien que la ventilation naturelle soit jugée suffisante pour l'instant.

Le rôle clé de la Banque des Territoires

La Banque des Territoires a joué un rôle déterminant dans le financement de ces chantiers en prêtant 3,4 millions d'euros à la commune de Barberaz et 4 millions d'euros à celle de Pau. Ces projets ont d'ailleurs été récompensés par le prix de la rénovation 2026. Le programme Edurénov, animé par l'ACTEE, accompagne aujourd'hui une trentaine d'écoles primaires dans leur adaptation aux fortes chaleurs. Selon le deuxième baromètre de la rénovation des écoles publié par l'institution, huit collectivités sur dix renoncent à un projet faute de moyens financiers. Le recours à des prêts sur fonds d'épargne permet de soutenir les communes face à ces coûts initiaux élevés, bien que la réduction des factures énergétiques atteigne 70 % à long terme.

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Défis organisationnels et formation du personnel

Au-delà des aspects financiers et techniques, l'adaptation aux canicules nécessite une vigilance organisationnelle constante. À Barberaz, les élus se sont relayés pour ouvrir les fenêtres des bâtiments publics en soirée, une méthode qui aurait coûté 3 000 euros par mois si elle avait été confiée à une société privée. La cheffe de projet de Pau, Lucie Truquin, souligne la nécessité de former le personnel de l'école pour optimiser la ventilation. Certains agents fermaient les fenêtres trop tard, à 10h30, alors que les températures étaient déjà en hausse. Cette dimension humaine et éducative est aussi importante que les travaux physiques pour garantir un environnement scolaire sain.

Implications réglementaires et avenir des rénovations

La complexité de ces opérations représente un défi supplémentaire pour les petites collectivités qui manquent souvent de compétences internes pour initier de tels projets. Pour pallier ce manque, Edurénov propose de prendre le relais sur l'ingénierie des projets, en finançant des diagnostics énergétiques ou des études de faisabilité. Depuis 2023, 5 200 collectivités locales ont été accompagnées et 32,5 millions d'euros ont été mobilisés. Avec la loi ElAN imposant une réduction de 60 % des consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires d'ici 2050, et des décisions comme celle de la mairie de Saint-Étienne limitant les déplacements à pied lors de fortes chaleurs, l'urgence de rénover les écoles reste primordiale pour les années à venir.