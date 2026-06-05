A 14th-century Chateau, located between Noyal-sur-Vilaine and Châteaugiron, has been renovated after 35 years of restoration and 15 million euros of investment. The Chateau du Bois Orcan, located in Noyal-sur-Vilaine, has reopened in its entirety on April 4, 2026.

Près de Rennes, ce château à visiter renaît après 35 ans de travaux et 15 millions d’euros. Situé entre Noyal-sur-Vilaine et Châteaugiron (Ille-et-Vilaine), le domaine du Bois Orcan vient d’être inauguré après 35 ans de travaux et 15 millions d’euros d’investissement.

Le château du Bois Orcan, à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a rouvert dans son entièreté le 4 avril 2026. Son parc, ses arbres, ses œuvres d’art et son château... Un cadre qui n’a pourtant pas toujours été aussi idyllique. Car l’endroit renaît de ses cendres après, qui ont duré de 1990 à 2026, année de sa réouverture complète au grand public.

Le domaine restauré a été Bois Orcan, c’est une histoire de patience. Si la restauration a été longue, que dire de son édification, qui s’étale entre Le domaine tire son nom de la famille Orcant, qui possède le manoir jusqu’en 1398. À la fin du XVe siècle, Julien Thierry, argentier des ducs de Bretagne, acquiert le domaine et le met au goût du jour.

Près de Rennes, une ministre pour célébrer la renaissance d’un château du XIVe siècle après 35 ans de travaux, propriétaire du domaine depuis 1989. Il avait voyagé à travers l’Europe entière et partout où il y avait quelque chose de beau à voir, il le rapportait. Fils de marchand de tissu, il avait le sens de l’esthétisme, de l’harmonie et entendait faire vivre les siens dans un environnement protecteur et raffiné.

Lui et ses fils bâtirent le Bois Orcan dans cette conviction : le beau engendre le bon. » Le manoir a été « le lieu de vie d’une communauté organisée, poursuit Sylvain Landon. On y cultivait la terre, on rendait la justice et on partageait le four à pain. » Le château du Bois Orcan, à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a rouvert dans son entièreté le 4 avril 2026.

©Cyrill Roy / Le Journal de VitréBois Orcan n’a pourtant pas totalement résisté à l’épreuve du temps. En 1989, quand Guy Landon, homme d’art et de commerce, découvre le château, il décide de lui redonner vie. Là où certains auraient vu une ruine, il y a vu un joyau, détaille sa fille. Il a décidé de recréer l’œuvre de son bâtisseur originel.

» L’objectif est alors simple : restaurer les lieux, et non les rénover.

« Bois Orcan avait pour trésor de n’avoir été que très peu remanié par le passé.architecte en chef des monuments historiques. « La première chose que Guy Landon a souhaité restaurer, alors que le château était dans un état lamentable, c’était la chapelle », se souvient l’architecte, qui y a vu « une démarche de protection spirituelle ».

: les ateliers Perrault, pour la menuiserie et la charpente, Joubrel pour la maçonnerie et la taille de pierre, Heriau couverture, Crézé pour la ferronnerie d’art, Galoger pour la plâtrerie, Malouinières pour les couleurs… Le château du Bois Orcan, à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a rouvert dans son entièreté le 4 avril 2026. ©Cyrill Roy / Le Journal de Vitré « 35 ans de travaux sans interruption, c’est un exploit de la part de toutes les équipes d’architectes, de chercheurs, d’artisans, de compagnons et des partenaires publics qui ont soutenu et soutiennent encore ce projet », insiste Sylvaine Landon.y a mené des recherches archéologiques durant plusieurs années, en parallèle des travaux de restauration.

« Chaque année, il venait habiter dans son petit car, dans les bois en face, et il fouillait, regardait, examinait et découvrait énormément de choses », retrace Alain-Charles Perrot. Monument du patrimoine, Bois Orcan est aussi un haut lieu pour l’art. Guy Landon a choisi d’y exposer sa collection de mobilier médiéval, avec, notamment, des meubles qui ont appartenu àL’art y est aussi représenté dans ses deux jardins classés « Jardins remarquables » depuis 2009.

Le premier, le Jardin de la Fontaine de vie, est une œuvre du paysagisteLe parc Athanor avec les sculptures d’Étienne Martin. ©Bois OrcanÉtienne MartinClaude Viallat a apporté sa pierre à l’édifice en réalisant les vitraux de la chapelle Saint-Julien. Ce n’est donc pas un hasard si, dès sa réouverture le 4 avril, le Bois Orcan a rendu hommage au peintre à travers une exposition inédite d’une cinquantaine de ses œuvres récentes jusqu’au mois de novembre prochain.

Un lieu qui met l’art et l’artisanat en son centre permet quelque chose de rare : s’élever collectivement, transmettre, créer et réconcilier La présidente de la fondation a pour projet de développer plusieurs expositions temporaires inédites. Une exposition devrait, d’ailleurs, être dédiée à l’histoire même de la restauration du domaine afin que les visiteurs puissent mieux appréhender l’étendue des travaux menés. L’heure n’est plus à sauver une bâtisse de la ruine. Il s’agit d’entretenir et de faire vivre





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