Rénovation énergétique spectaculaire pour l'école maternelle Île bleue à Saint-Loubès

L'école maternelle Île bleue de Saint-Loubès a subi une rénovation complète visant à améliorer son bilan énergétique et créer un environnement plus agréable pour les élèves et le personnel. Le projet, mené par la nouvelle équipe municipale, a permis d'intégrer des solutions éco-responsables telles que des panneaux solaires, une pompe à chaleur, une isolation performante et une ventilation naturelle.

Gironde : à Saint-Loubès, l' école maternelle Île bleue s'est métamorphosée après une rénovation profonde, passant d'un bâtiment vétuste avec des performances énergétiques catastrophiques à un modèle de transition énergétique. L'établissement, qui accueillait 150 élèves et 6 classes, souffrait de fuites, de températures extrêmes en hiver et en été, et d'un manque d'isolation.

Conformément à l'axiome de la nouvelle équipe municipale, élue en 2020, plutôt que de démolir et reconstruire, la décision a été prise de rénover complètement ce bâtiment trentenaire en intégrant des solutions éco-responsables.Le chantier, s'étalant sur plusieurs mois, a concerné la mise en place d'une pompe à chaleur, l'installation d'une toiture solaire et de nombreuses adaptations pour améliorer son bilan énergétique. Les murs des façades ont été désamiantés et remplacés par une ossature en bois, favorisant la ventilation naturelle grâce à des lamelles qui permettent d'alimenter les salles en air frais en été. La rénovation a également permis de remplacer les radiateurs et les planchers chauffants traditionnels par des panneaux électriques radiants au plafond, plus économiques. Les toitures ont été isolées à la fibre de bois et la lumière naturelle a été optimisée grâce à l'installation de puits de jour dans les salles côté nord, d'une multitude de fenêtres dans les classes et d'une ouverture sur un patio désartificialisé pour la salle de motricité. Un système d'éclairage LED à détection a également été mis en place.En collaboration avec les personnels et les parents d'élèves, des aménagements supplémentaires ont été décidés, comme l'ouverture d'un espace extérieur sécurisé pour chaque classe, l'extension des salles des maîtres et des Atsem et une restructuration des dortoirs. L'opération, totalisant un coût de 1,4 million d'euros, a bénéficié d'une contribution financière importante de l'État, à travers une dotation de soutien à l'investissement local et le Fonds vert. La Ville de Saint-Loubès, quant à elle, a engagé 302 000 euros après récupération de la TVA. L'Île bleue est la première école du centre-ville à bénéficier de cette rénovation-extension. Les trois autres écoles sont concernées par un plan similaire, avec la mise en place d'un aménagement dans l'ancien centre de loisirs. La maternelle La-Fontaine, qui accueille actuellement 140 élèves, sera la prochaine à être rénovée





sudouest / 🏆 67. in FR

