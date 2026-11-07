Rénovation du feu maritime de la jetée sud de Royan : travaux essentiels pour la navigation

Les Phares et Balises entament la rénovation de la balise historique de Royan. Un chantier de quinze jours pour garantir la sécurité maritime face aux tempêtes.

Les travaux de rénovation majeure du feu situé sur la jetée sud du port de Royan ont officiellement démarré fin octobre et s'annoncent d'une durée d'environ quinze jours. Cette intervention critique vise à restaurer une installation balistique stratégique, activée pour la première fois en 1954, qui assure un rôle vital dans la signalisation maritime locale.

Un patrimoine maritime historique à restaurer

Cette petite tour de onze mètres de haut, située au bout de la jetée sud historiquement liée à l'embarcadère des bacs reliant Royan au Verdon, nécessite une attention particulière. Le service des Phares et balises intervient pour redonner une seconde jeunesse à cet ouvrage, dont la première version en maçonnerie avait été incendiée par les Allemands le 15 novembre 1899 et détruite lors de la Seconde Guerre mondiale en 1944.

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Le dispositif actuel, mis en service en 1954, présente aujourd'hui des signes tangibles de vétusté liés à son exposition constante aux éléments. Christophe Bleynie, chef de la subdivision des Phares et balises de La Rochelle, confirme que l'édifice subit les assauts des intempéries, comme en témoigne la porte d'entrée qui avait explosé lors de la tempête Xynthia. Des fissures réapparues à la base de l'structure imposent une intervention technique approfondie pour garantir l'intégrité du site.

Méthodologie technique et interventions spécialisées

Le chantier, dirigé sur place par Jonathan Diez, chef de chantier, débute par un décapage complet à haute pression afin de révéler les couleurs d'origine avant l'application d'un antimousse protecteur. Les équipes procèdent également à la restauration de l'étanchéité des ouvertures et à la réfection des marques diurnes peintes en blanc et rouge pour une visibilité optimale des navires.

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Une étape clé de cette rénovation implique le retrait de la coiffe protégeant les lentilles de Fresnel situées au sommet. Ces composants optiques, conçus pour éclairer jusqu'à environ seize kilomètres, soit neuf milles nautiques, seront envoyés dans les ateliers de la subdivision à La Rochelle pour un décapage en cabine de peinture. Simultanément, la coupole au sommet de l'édifice a été déposée pour permettre la réfection de son étanchéité interne.

La signalisation nocturne demeure un point central de la maintenance, avec un cycle lumineux précis rythmé par six secondes comprenant des éclats d'une seconde séparés par des phases d'obscurité. Cette signature lumineuse permet aux capitaines de reconnaître instantanément la position de la jetée lors de l'entrée dans l'estuaire, complétant ainsi la sécurité offerte par les marques diurnes.

Impératif de sécurité face aux technologies modernes

Cette opération de maintenance s'inscrit dans une logique de prévention des risques liés à la navigation autonome. Christophe Bleynie souligne que le GPS, bien que précieux, peut parfois induire en erreur ou présenter des instabilités de signal. Une signalisation maritime physique vérifiée et entretenue par les agents des Phares et balises élimine toute possibilité d'erreur de localisation pour les usagers de la mer.

La Subdivision des Phares et balises de La Rochelle, dépendant de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, assure la couverture des côtes de la Charente-Maritime, des îles du Pertuis d'Antioche et des estuaires de la Charente jusqu'à Tonnay-Charente et de la Sèvre niortaise. Créée sous Napoléon en 1806, cette entité publique continue de moderniser et d'entretenir les feux, balises et bouées qui guident les navigateurs, comme en témoigne la rénovation récente du phare du Gabut.