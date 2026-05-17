La Chartreuse de Neuville a dû perdre son charme pendant plusieurs décennies, mais aujourd'hui, les progrès sont maintenant visibles. La Chartreuse a été inaugurée au public, alors qu'elle était en chantier depuis une décennie. Un énorme chantier de rénovation a été mis en place en 2013, qui a complètement restauré la Chartreuse de Neuville.

Ouverte au public alors qu’elle se trouve en chantier depuis une décennie, la Chartreuse de Neuville a vu son nombre de visiteurs fortement augmenter. Un chantier pharaonique attendu pour la Chartreuse de Neuville, qui avait été laissée sous le charme pendant de nombreuses années, a finalement été initié en 2013.

Ce chantier, l’un des plus importants en France, après Notre-Dame-de-Paris, a permis de restaurer la Chartreuse de Neuville, célèbre pour son intacte fraîcheur. L’une des principales étapes de ce chantier a été la construction de la flèche du clocher et de la toiture du cloître des étrangers, qui étaient en mauvais état. La Chartreuse de Neuville comprend environ 18 000 m2, dont 3 hectares de toiture.

L’association recevant les dons a fourni la moitié des 20 millions d’euros nécessaires à la rénovation. Ce chantier a été cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 2 millions d’euros. L’année 2026 marque un tournant décisif pour cette Chartreuse de Neuville car en 2025, son nombre de visiteurs semblait doubler avec 25 000 bénéficiaires accueillis sur une année, soit +20 % en un an.

Le site ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h propose des visites guidées pour le jardin et le monastère. La Chartreuse de Neuville, construite en 1324, a été dévastée plusieurs fois, notamment pendant la Révolution. En 1870, elle a été reprise par les Chartreux et reconstruite par l’architecte Clovis Normand. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi de centre de réfugiés contre 5 000 réfugiés.

En 1997, jusqu’à la chloride en 1997, il a été un hospice-asile et un centre de refuge. Ses bâtiments ont été réhabilités en 2008 par l’association avec les subventions. Après avoir été défigurée pendant des décennies sous le charme, la Chartreuse de Neuville est une prouesse de l’architecture datant de 1324 qui a réussi à traverser ce processus et prospère aujourd’hui





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