Renouvellement urbain à Tarascon : 230 logements à reconstruire et 391 en réhabilitation

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Ferrages à Tarascon prévoit la reconstruction de 230 logements et la réhabilitation de 391 foyers. La commune a obtenu une exemption auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en raison de la zone inondable.

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Ferrages à Tarascon prévoit la reconstruction de 230 logements et la réhabilitation de 391 foyers. Contrairement à Arles, les deuxième et troisième plus grandes villes de l'agglomération ACCM n'atteignent pas les 25% de logements sociaux requis par la loi.

Mais elles ont obtenu une exemption auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Dans sa commune d'Arles, il n'en reste pas moins solidaire de ses voisins qui n'y parviennent pas. Le 26 juin 2025, le président d'ACCM avait approuvé une délibération. Patrick de Carolis apporte son soutien à Fibre Excellence lors du conseil d'ACCM à Saint-Martin-de-Crau.

À Tarascon, l'approbation de cette requête se justifie par un chiffre : 53% de la partie urbanisée de la commune est située en zone inondable, et donc inconstructible. La préfecture des Bouches-du-Rhône a, par ailleurs, également accepté d'accorder une exemption au regard du programme local de l'habitat 2025-2030 à Tarascon. Dans le même temps, 391 logements sont en cours de réhabilitation dans le cadre du renouvellement urbain du quartier des Ferrages, et 230 autres appartements seront détruits et reconstruits





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