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Renouvellement des structures fédérales du parti Les Républicains en Charente-Maritime

Politique News

Renouvellement des structures fédérales du parti Les Républicains en Charente-Maritime
Les RépublicainsCharente-MaritimeDavid Labiche
📆6/4/2026 12:15 PM
📰sudouest
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Les adhérents du parti Les Républicains sont appelés à renouveler les structures fédérales de chaque département. En Charente-Maritime, 800 adhérents à jour de cotisation devront désigner par vote un président, cinq délégués de circonscription et quarante membres du comité départemental.

Les adhérents du parti Les Républicains sont appelés à renouveler les structures fédérales de chaque département. En Charente-Maritime , 800 adhérents à jour de cotisation au 26 mai 2026, sur un total de 1 500 adhérents, devront désigner par vote les 8 et 9 juin un président, cinq délégués de circonscription et quarante membres du comité départemental.

Le président du parti, David Labiche, est seul candidat à sa succession et se présente avec une liste de candidats aux postes de délégués de circonscription. Il soutiendra Bruno Retailleau à la présidentielle de 2027 et prépare les sénatoriales en septembre autour de Corinne Imbert

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Les Républicains Charente-Maritime David Labiche Bruno Retailleau Présidentielle 2027

 

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