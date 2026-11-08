Rennes : un adolescent de 15 ans jugé pour deux viols et une agression sexuelle

Un adolescent de 15 ans est jugé par le tribunal pour enfants de Rennes pour deux viols et une agression sexuelle commis en pleine rue, les 3 et 4 novembre.

Un adolescent de 15 ans comparaissait mardi 3 et mercredi 4 novembre devant le tribunal pour enfants de Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour deux viols et une agression sexuelle commise sous la menace d'une arme. Les faits reprochés au prévenu, qui nie les deux viols, ont été examinés lors d'un procès dont les débats se sont tenus à huis clos.

Le tribunal pour enfants criminel de Rennes examinait ces faits, dont certains ont été commis en pleine rue. Le jeune homme est poursuivi pour une série d'infractions graves, dont la justice a estimé qu'elles justifiaient un renvoi devant une juridiction criminelle spécialisée dans les mineurs.

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Les faits reprochés et le mode opératoire

Le premier fait examiné concerne une agression sexuelle commise le 25 août 2025. La victime, alors âgée de 15 ans, avait pu prendre une photo de son agresseur, un jeune d'origine africaine, ce qui a permis son identification.

Les viols dénoncés concernent notamment la nuit du 13 septembre 2025, lorsqu'une jeune femme rentrait chez elle. Selon le dossier, l'agresseur l'aurait contrainte, et les enquêteurs ont relevé des éléments matériels, dont une analyse ADN issue des traces laissées sur la victime, qui contenait également des spermatozoïdes. Des faits survenus avant le 13 septembre 2025 ont été rapportés selon des modes opératoires semblables.

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Les investigations ont aussi porté sur des images de vidéosurveillance. Ces images montraient le suspect sur une trottinette électrique à proximité du lieu des faits, habillé d'une façon similaire à celle visible sur la photo de la victime. Une perquisition a en outre permis de saisir des éléments liés à la tenue vestimentaire qu'il portait au moment des faits.

Les charges retenues et la position de la défense

Le magistrat chargé de l'enquête a estimé qu'il existait des charges suffisantes pour renvoyer l'adolescent devant le tribunal pour enfants. Le dossier comprend également des qualifications d'extorsion commise avec une arme, de détention sans déclaration d'arme de catégorie C et d'agression sexuelle.

Me Arnaud Le Bourdais, avocat de la défense, a insisté sur le parcours de vie de son client. Selon la plaidoirie, l'adolescent a été placé dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 8 ans, en raison du climat de violence qui régnait dans sa famille. L'avocat a soutenu que ce contexte devait être pris en compte dans l'appréciation du dossier.

De son côté, l'expert psychiatre qui a rencontré le jeune homme pendant l'enquête a conclu que son casier judiciaire était vierge de toute condamnation jusqu'alors. Le spécialiste n'a toutefois pas tiré de conclusion qui permette d'écarter la question de la dangerosité du prévenu.

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Un comportement en détention qui alimente le débat

Le jeune homme, décrit dans le dossier comme passionné de football, a arrêté ses études sans obtenir le brevet des collèges. Il a été placé en détention provisoire le 20 septembre 2025, et des incidents ont été relevés durant cette période.

Il est notamment reproché au prévenu d'avoir tenté à plusieurs reprises d'arroser son éducatrice. Ces faits pèsent dans l'appréciation de sa dangerosité, un point que le parquet a mis en avant lors de l'audience.

Réquisitions du parquet et suite de la procédure

Le parquet a requis treize ans de prison à l'encontre de l'adolescent, à l'issue des deux jours de débats qui se sont tenus à huis clos. Cette demande de peine place la juridiction face à la question de l'âge du prévenu et de la gravité des faits reprochés.

Le jugement doit être rendu à l'issue de cette audience. Les éléments disponibles dans le dossier ne permettent pas de connaître la décision finalement prononcée par le tribunal pour enfants de Rennes.