Rennes - Lille : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Découvrez les informations clés concernant le match de Ligue 1 entre Rennes et Lille, notamment l'heure de début, la chaîne de diffusion et la plateforme de streaming.

Pour conclure la 22e journée de Ligue 1 McDonald's, les supporters sont conviés à un duel palpitant opposant Rennes à Lille . Ces dernières semaines, Rennes a traversé une période difficile avec six défaites consécutives toutes compétitions confondues. Cependant, les hommes d'Habib Beye semblent avoir retrouvé leur vitesse de croisière. Après leur victoire contre Strasbourg lors de la 20e journée, les Rouge et Noir ont enchaîné avec une victoire à l'extérieur contre Saint-Étienne (0-2).

Grâce à ces deux succès d'affilée, Rennes compte désormais 23 points et occupe la 12e place du classement de la Ligue 1 McDonald's. Lille, quant à lui, affichait une belle dynamique après sa victoire écrasante contre Feyenoord en Ligue des Champions (6-1) et son succès en championnat contre Saint-Étienne (4-1). Malheureusement, le LOSC est retombé sur deux revers consécutifs avec une élimination en Coupe de France face à Dunkerque après une séance de tirs au but, suivie d’une défaite contre Le Havre (1-2) en Ligue 1. Malgré cela, avec 35 points au compteur, les Dogues restent en haut du tableau à la 5e place du classement, à seulement deux unités de l'OGC Nice, troisième. \ Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Rennes - Lille en direct. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Rennes - Lille ? Le coup d'envoi du match entre Rennes et Lille sera donné ce dimanche 16 février à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct et en streaming sur la plateforme DAZN. Chaque week-end, retrouvez sur DAZN 8 affiches en direct et une en différé le soir même à partir de minuit pour suivre l'intégralité de la Ligue 1 McDonald's. Retrouvez également les plus belles compétitions avec du basket-ball, du football américain, du tennis, des sports de combat, du paddle, des échecs ou encore des sports automobiles. Pour une expérience sportive optimale, profitez aussi d'archives exceptionnelles, de documentaires, de reportages et d'interviews inédites disponibles en exclusivité sur la plateforme DAZN.





