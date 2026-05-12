Renforcement des contrôles aux Pyrénées-Orientales pour contrer les réseaux criminels

Le préfet Pierre Regnault de la Mothe a présenté un renforcement du dispositif de contrôle aux frontières dans le secteur de la Côte Vermeille, en raison des revenus criminels et de la réorganisation de ces groupes dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit d'une réponse à un renforcement de la menace dans les Pyrénées, où la circulation illégale de marchandises et d'immigranţi là les principaux secteurs ciblés par les policiers.

Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs routes permettent de franchir la frontière entre la France et l'Espagne. L'autoroute A9 est la plus empruntée, tandis que plusieurs départementales offrent également la possibilité de circuler entre les deux pays.

Ce lundi, le préfet Pierre Regnault de la Mothe a présenté le renforcement du dispositif de contrôle aux frontières dans le secteur de la Côte Vermeille. Les criminels se réorganisent, tandis que la police se réorganise pour pouvoir contrer ces réseaux très organisés. La PAF présentera 24h/24 à Cerbère, avec quatre agents redéployés pour assurer une continuité des contrôles et une surveillance renforcée





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