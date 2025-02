Renée Zellweger, Une Amie Vieille de 25 Ans : Le Retour de Bridget Jones

Renée Zellweger partage ses sentiments sur l'émotionnel dernier chapitre de l'histoire de Bridget Jones. L'actrice explore les liens étroits forgés avec son personnage et ses co-stars sur les 25 dernières années. Elle révèle également les difficultés rencontrées pour retrouver l'accent de son personnage et les larmes versées lors de la fin du tournage. Le film a été accueilli par des critiques mitigées, certains saluant son message positif tandis que d'autres le critiquant pour ses clichés.

L'actrice américaine Renée Zellweger a exprimé une profonde affection pour son personnage de Bridget Jones, une sympathique Anglaise dont la vie s'est avérée plutôt heureuse. Lors de la première du quatrième volet de la franchise à New York, le 12 février, l'actrice de 55 ans a évoqué son long voyage avec ce personnage et ses collègues.

« Nous avons forgé cette amitié depuis plus de vingt-cinq ans à travers ce voyage, le voyage partagé, le voyage de Bridget Jones », a déclaré Renée Zellweger, ravie de retrouver Colin Firth dans le rôle de Daniel Cleaver, l'ancien amour de Bridget Jones. Elle a trouvé son interprétation « tellement brillante ». Renée Zellweger a reconnu que la fin du tournage a été à la fois « merveilleuse et vraiment triste ». L'actrice a admis avoir versé « de vraies larmes ». Elle avait déjà révélé avoir pleuré en lisant le scénario. « J'ai ri aux éclats en lisant le scénario et j'ai pleuré. En vieillissant, on comprend davantage la mort et le chagrin », a-t-elle partagé. Elle avait déjà exprimé son enthousiasme à reprendre son rôle il y a près de dix ans, déclarant que Bridget était « comme une vieille amie ».Toutefois, l'actrice texane a avoué avoir été surprise de rencontrer quelques difficultés à retrouver l'accent « so British » de son personnage. Elle a donc dû faire appel à un coach pour la guider. « J'ai essayé de parler comme Bridget dès mon arrivée à Londres, mais cela a pris du temps. Je pensais que ce serait devenu une habitude, mais ce n'est pas le cas. Heureusement, j'ai eu des professeurs de langue très stricts tout au long de mon travail », a expliqué Renée Zellweger lors d'un entretien. Alors que certaines critiques ont décrié le film comme étant rempli de clichés anti-âge et portant sur le poids des femmes, d'autres ont salué son message positif. « Elle est mignonne et il n'y a rien d'anormal à ce qu'elle a vécu ou à ce qu'elle est. Elle donne à chacune la permission d'être qui elle est et de se dire : “Oui, je n'ai pas besoin d'être parfaite, je peux quand même être heureuse, je peux quand même avoir le mec et je peux quand même réussir.” », a déclaré un critique. Le film, réalisé par Michael Morris, avec Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor et Leo Woodall, est sorti le mercredi 15 février, deux jours avant la Saint-Valentin.





