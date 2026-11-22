Ancien maire communiste, René Villard prend la tête de l'union syndicale CGT des retraités des Alpes-de-Haute-Provence. Il dénonce la précarité des pensions et l'accès aux soins dans le département rural.

René Villard, l'ancien maire communiste de Château-Arnoux-Saint-Auban, a été désigné jeudi lors du congrès de l'union syndicale CGT des retraités (USR) des Alpes-de-Haute-Provence. Il succède à la direction de cette organisation départementale qui regroupe actuellement 360 membres actifs sur le territoire.

Une élection lors du congrès triennal à la salle des fêtes des Mées

Le scrutin s'est déroulé dans la salle des fêtes des Mées, au cours de la réunion organisée tous les trois ans pour le renouvellement des instances dirigeantes. Cette élection marque un tournant pour la structure locale, dont la présidence est désormais confiée à un homme politique expérimenté et engagé dans le combat syndical.

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Sylvain Moretti soutient la nouvelle direction de l'union départementale

Sylvain Moretti, secrétaire général de l'union départementale CGT, était présent physiquement pour accompagner ce vote crucial. Il a établi un parallèle direct entre les difficultés salariales des actifs et le niveau des pensions, affirmant que les retraités font face aux mêmes problématiques économiques que les salariés aujourd'hui.

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Dénonciation des austérités gouvernementales et de la pauvreté des seniors

René Villard utilise immédiatement cette tribune pour critiquer le discours officiel. Il estime que le gouvernement qualifie à tort les retraités de privilégiés alors qu'il tente d'imposer des mesures toujours plus austéritaires sur leur dos. Pour lui, les premières économies budgétaires ne devraient pas se faire au détriment de ceux qui ont contribué au système.

Précarité énergétique et accès aux soins dans un département rural

Les syndicalistes bas-alpins ont insisté sur la réalité du terrain, notamment l'accès aux soins et la précarité énergétique. Virginie Akliouat a souligné que des retraités ne peuvent plus se chauffer, payer le loyer ou l'alimentation. Elle a ajouté qu'un nombre important de personnes travaille encore à côté pour éviter la misère, dans un contexte où Total annonce des milliards de bénéfices.