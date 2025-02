René Bouscatel se défend face à Yann Roubert pour un second mandat à la tête de la LNR

L'ancien président du Toulouse, René Bouscatel, brigue un second mandat à la tête de la Ligue Nationale de Rugby. Il défend son bilan et critique son concurrent, Yann Roubert, président du LOU.

René Bouscatel , le président actuel de la Ligue Nationale de Rugby ( LNR ), brigue un second mandat face à Yann Roubert , président du LOU. Dans une interview exclusive, Bouscatel a défendu son bilan et critiqué son concurrent. Il a affirmé que sa candidature était motivée par une conviction profonde et non par opportunisme.

Il a souligné son objectif de faire des compétitions françaises des références mondiales, un objectif qu'il considère avoir atteint grâce à un mode de gouvernance participatif. Bouscatel a également abordé le soutien financier nécessaire à la Fédération Française de Rugby (FFR), actuellement en difficulté financière. Il a reconnu la nécessité de discussions et de collaborations, mais il a exprimé ses doutes quant à la capacité de la LNR à assumer le déficit de la FFR. Concernant la gestion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Bouscatel a dénoncé des fautes de gestion de l'ancienne gouvernance, notamment concernant les hospitalités, tout en soulignant le rôle de l'État dans ces difficultés. Il a également critiqué l'expérience de Yann Roubert, contestant sa capacité à diriger la LNR en raison de son manque d'expérience et de stature comparables aux siennes. Bouscatel a également abordé la question du salaire du président de la LNR, exprimant son opposition à cette rémunération, considérant que le président devrait être un leader visionnaire et non un employé à temps plein. Enfin, il a évoqué la question du salary cap, souhaitant un abaissement progressif jusqu'à 10 millions d'euros, et a pris position sur le transfert de Melvyn Jaminet à Toulouse en 2022, déclarant qu'il s'agit d'une affaire grave si les révélations sont confirmées.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue Nationale De Rugby LNR René Bouscatel Yann Roubert Championnat De Rugby Salary Cap Coupe Du Monde De Rugby Fédération Française De Rugby FFR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ligue nationale de rugby : Yann Roubert prêt à défier René BouscatelLe président du LOU a officialisé sa candidature à la présidence de la LNR face au sortant

Lire la suite »

Bouscatel face à Roubert : la course au sommet de la LNR s'intensifieAlors que l'assemblée générale élective de la Ligue nationale de rugby (LNR) est prévue pour le 13 mars, la bataille pour la présidence s'annonce. René Bouscatel, président sortant, est le premier à confirmer sa candidature. Yann Roubert, président de Lyon, est présenté comme son principal rival. Le scrutin pour les personnalités qualifiées, étape clé avant l'élection à la présidence, pourrait être déterminant.

Lire la suite »

Yann Roubert se lance dans la course à la présidence de la LNRYann Roubert, président du LOU depuis 2012, annonce sa candidature à la présidence de la Ligue nationale de rugby. Soutien par plusieurs patrons de clubs de Top 14 et Pro D2, il s'opposera à René Bouscatel lors de l'élection du 13 mars.

Lire la suite »

Les Fils de René Angélil : René-Charles, Eddy et NelsonL'article explore la vie et les liens familiaux des fils de René Angélil, notamment René-Charles Angélil, Eddy et Nelson, avec leur maman Céline Dion.

Lire la suite »

Ligue nationale de rugby : le point de règlement qui pourrait empêcher René Bouscatel de soumettre sa candidatAvant de pouvoir envisager de postuler pour la présidence de la LNR, le président sortant devra d’abord passer un premier obstacle électoral.

Lire la suite »

Yann LeCun : L'Europe manquent d'investissements dans l'IAYann LeCun, l'un des pères de l'intelligence artificielle, déplore le manque d'investissements en Europe, qui selon lui explique le retard du continent par rapport aux États-Unis. Il met en avant les annonces d'investissement record aux États-Unis, comme le projet 'Stargate', chiffré à 'au moins 500 milliards de dollars'.

Lire la suite »