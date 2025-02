René Bouscatel, ancien président du Stade Toulousain, se lance dans la course à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby

René Bouscatel, figure emblématique du rugby français, vise le poste de président de la Ligue Nationale de Rugby. Son ancienne expérience à la tête du Stade Toulousain (1992-2017) et sa connaissance approfondie du monde du rugby lui confèrent un avantage conséquent dans cette élection. Cependant, un point de règlement pourrait constituer un obstacle à sa candidature. Les prochaines élections pour la présidence de la LNR se tiendront le 13 mars prochain.

René Bouscatel, un nom indissociable du Stade Toulousain, vise désormais un nouveau rôle prestigieux : la présidence de la Ligue Nationale de Rugby (LNR). De 1992 à 2017, il a dirigé le club toulousain avec succès, laissant une empreinte indélébile sur son histoire. Cependant, sa candidature à la tête de la LNR pourrait être entravée par un point de règlement.

Les élections pour la présidence de la LNR sont prévues le 13 mars prochain, et René Bouscatel, qui se présente comme un challenger à Yann Roubert, a accepté de répondre aux questions de L'Équipe. En particulier, il a abordé le sujet du transfert de Melvyn Jaminet, qui a suscité beaucoup de réactions ces derniers jours. L'ancien président du Stade Toulousain a déclaré qu'il ne possédait pas suffisamment d'informations sur le transfert, mais qu'il attendait de connaître davantage sur les détails avant de se prononcer. Il a également exprimé son doute quant à la manière dont le montant de la transaction a été géré. En ce qui concerne les relations entre la LNR et la Fédération Française de Rugby (FFR), il a souligné le rôle crucial de Didier Lacroix, vice-président de la LNR et ancien successeur à la tête du Stade Toulousain. René Bouscatel a également insisté sur son indépendance et son impartialité lorsqu'il s'agit de questions concernant les clubs de rugby, affirmant qu'il n'a jamais utilisé son influence pour favoriser un club particulier.





