Un oubli百年 est réparé : le nom du matelot René Bléhay, mort pour la France en 1916, est gravé sur la stèle de sa commune natale suite à la demande de sa famille.

Le nom de René Julien Bléhay figure désormais officiellement sur le monument aux morts de Saint-Denis-d'Oléron, clôturant une quête mémorielle de plus d'un siècle. Cet oubli administratif a été réparé grâce à l'initiative déterminée de sa famille, permettant à ce marin de recevoir l'hommage collectif qui lui était dû. Son inscription intervient dans un contexte où la reconnaissance des soldats disparus fait l'objet d'une attention particulière des communes et des descendants.

Ce matin, la famille Bléhay a vu son souhait exaucé

L'arrière-petite-nièce de René Bléhay a pris contact avec la mairie de Saint-Denis-d'Oléron pour demander la régularisation de cette inscription. La législation en vigueur impose explicitement que les soldats reconnus Mort pour la France soient cités sur le monument aux morts de leur commune de naissance ou de leur dernière résidence. En exécutant cette demande légitime, les autorités locales ont corrigé une absence prolongée qui avait persisté depuis l'édification initiale de la stèle en 1923.

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L'histoire tragique du torpillage du Suffren en 1916

René Bléhay est décédé le 26 novembre 1916, victime du torpillage du cuirassé Suffren. L'attaque a été menée par le sous-marin allemand U-52 au large des côtes portugaises. Le navire a sombré rapidement, emportant avec lui l'intégralité de ses 648 membres d'équipage. Parmi les victimes, René Bléhay, âgé de 27 ans à l'époque, n'a jamais été récupéré. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui a conduit, pendant longtemps, à le considérer comme simplement disparu plutôt que confirmé tué.

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Les racines familiales et le devoir de mémoire

Né le 23 juin 1889 à Saint-Denis-d'Oléron, René Bléhay était le fils d'un douanier, une profession qui traversait les générations dans sa famille. Avant son engagement militaire, il exerçait le métier de forgeron. Il avait un frère aîné, Raymond Ernest Bléhay, né le 21 janvier 1892, qui a combattu dans l'armée de terre pendant la Première Guerre mondiale. Ce dernier est devenu douanier en Seine-Maritime, au Havre et à Rouen, où il a fondé sa propre famille. La perte de son frère aîné a profondément marqué la génération suivante, au point que Raymond a donné le prénom Renée à sa fille en souvenir de René.

Reconnaissance administrative et hommages futurs

La situation juridique de René Bléhay a été clarifiée par la base Mémoire des hommes du MINARM, qui confirme son statut de Mort pour la France. Bien que ne figurant ni sur les stèles de Damgan ni sur celles de Champagné-les-Marais, ses derniers lieux de résidence, son inscription à Saint-Denis-d'Oléron est devenue obligatoire dès lors que sa famille l'a réclamée. Le maire de la commune, seul habilité à autoriser ces gravures, a donné suite à cette demande. Le 11 novembre 2025, le soldat aura droit à un hommage solennel, marquant sa pleine intégration dans la mémoire collective locale aux côtés des autres soldats de la commune.