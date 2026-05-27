Rencontres Musicales de Figeac : Soirée consacrée à la musique de chambre et un concert filmé avec succès

Les Rencontres Musicales de Figeac ont ouvert leur saison avec une soirée consacrée à la musique de chambre, le 22 mai, à l'église de Saint-Julien-d'Empare. Le concert a commencé par un dîner organisé à l'Auberge de la Diège, réunissant artistes et spectateurs. Olivier Pons, directeur des Rencontres Musicales de Figeac, a souligné que ces concerts sont toujours des moments très chaleureux, autant sur scène qu'autour du repas. Il a également rappelé que le concert filmé à Saint-Julien il y a quelques années a connu un succès inattendu sur internet, avec plus de 250 000 vues sur YouTube. Ce concert a également été un avant-goût du 29e Festival des Rencontres Musicales de Figeac, qui se déroulera en août. La programmation du festival sera dévoilée prochainement.

Les Rencontres Musicales de Figeac ont ouvert leur saison avec une soirée consacrée à la musique de chambre , le 22 mai, à l'église de Saint-Julien-d'Empare.

Le concert a commencé par un dîner organisé à l'Auberge de la Diège, réunissant artistes et spectateurs. Olivier Pons, directeur des Rencontres Musicales de Figeac, a souligné que ces concerts sont toujours des moments très chaleureux, autant sur scène qu'autour du repas. Il a également rappelé que le concert filmé à Saint-Julien il y a quelques années a connu un succès inattendu sur internet, avec plus de 250 000 vues sur YouTube.

Ce concert a également été un avant-goût du 29e Festival des Rencontres Musicales de Figeac, qui se déroulera en août. La programmation du festival sera dévoilée prochainement





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