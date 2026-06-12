Rencontres du Made in France à Marseille : un village d'entreprises agrandi pour promouvoir la relocalisation

L'édition 2026 des Rencontres du Made in France, organisée à la Friche la Belle de Mai à Marseille, a réuni 49 exposants et plus de 200 participants. Cet événement national a mis en lumière les enjeux de réindustrialisation et de relocalisation, avec un focus sur le label local Fabriqué à Marseille. Les débats ont abordé les défis de filières comme le textile, soulignant l'importance de la formation et de l'accompagnement, tout en présentant des projets structurants comme la filière laine et la voie verte de l'ancien canal.

Les Rencontres du Made in France se sont tenues à Marseille , à la Friche la Belle de Mai, le 11 juin, réunissant plus de deux cents participants.

Cette édition nationale, organisée pour la deuxième année consécutive par l'agence de communication Sacrés Français, a pris une nouvelle dimension avec 49 exposants contre une vingtaine auparavant. Le thème central, réindustrialiser et relocaliser, résonne fortement avec les enjeux contemporains. Le choix du lieu, une ancienne usine réhabilitée, symbolise parfaitement cette volonté de redonner vie au patrimoine industriel tout en encourageant la production locale. Les secteurs représentés étaient variés : technologie, artisanat, mode, gastronomie, illustrant la diversité du made in France.

L'événement visait à favoriser les rencontres entre industriels et fournisseurs potentiels, tout en offrant une vitrine aux acteurs du territoire. Parmi les exposants, quinze entreprises bénéficient du label Fabriqué à Marseille, lancé en 2024 par la Ville et qui compte déjà 237 entités. Ce label vise à promouvoir la diversité et la richesse des productions artisanales et industrielles marseillaises. Les débats ont également mis en lumière les difficultés de certaines filières, comme le textile, confrontées à des défis structurels.

L'adoption de la proposition de loi anti-fast fashion, bien que bloquée au niveau européen, a été saluée, mais les professionnels insistent sur la nécessité d'un accompagnement renforcé, notamment par la formation. La filière laine en PACA, qui se restructure autour du Mérinos d'Arles et de la transhumance, a été citée en exemple, avec l'action de la Maison de la transhumance.

Cependant, l'usine marseillaise Fil Rouge, placée en redressement judiciaire en janvier 2026, rappelle les fragilités persistantes du secteur, malgré l'obtention du Grand Prix du Jury des Rencontres. En marge de l'événement, un projet de grande voie verte de 6 kilomètres le long de l'ancien canal de Marseille a été annoncé, visant à valoriser le patrimoine industriel et à créer un nouvel espace de mobilité douce.

Les Rencontres du Made in France s'imposent ainsi comme un rendez-vous majeur pour défendre la souveraineté économique et promouvoir les savoir-faire hexagonaux





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