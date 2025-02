Rencontre inoubliable entre Robert Bober et les étudiants des internats d'excellence

Des rencontres exceptionnelles ont eu lieu entre l'auteur Robert Bober et des jeunes internes d'excellence de l'académie. Après avoir exploré son œuvre à travers le film documentaire « Les récits d’Ellis Island » et des ateliers littéraires, les élèves ont eu la chance de rencontrer l'auteur en personne lors de trois soirées organisées par les superviseurs des internats. Ces échanges, riches en émotions et en découvertes, ont permis aux jeunes de présenter leurs propres créations inspirées par les œuvres de Robert Bober, témoignant ainsi de leur engagement et de leur sensibilité envers son travail.

Après avoir vu le film documentaire Les récits d’Ellis Island de Robert Bober et George Pérec au mois de novembre dernier et s’être appropriés l’œuvre littéraire de Robert Bober pendant les ateliers du soir, les internes ont eu la chance de rencontrer cet auteur lors de 3 soirées organisées par les superviseurs des internats d’excellence de l’académie. Ces rencontres se sont déroulées dans la salle du nouveau collège de Montauban, au lycée S.

Hessel à Toulouse puis au lycée Marie-Curie à Tarbes (en présence des lycées Michelet de Lannemezan et du Garros d’Auch). Ce fut l’occasion pour les jeunes de présenter des créations réalisées autour des œuvres littéraires et cinématographiques, témoignant de leur réception personnelle des ouvrages de Robert Bober. Ainsi, nous avons pu assister à un passage théâtralisé de 'Quoi de neuf sur la guerre ?' (prix du livre Inter en 1994), à un slam, à des musiques yiddish, à une présentation d’un escape-game, à une mise en scène d’une admission d’un migrant dans les bureaux d’Ellis Island de l’époque. Après ces présentations, les internes se sont emparés du micro pour poser des questions sur la vie et sur l’œuvre de l’auteur. Robert Bober, âgé de 93 ans, s’est prêté au jeu dans le but de laisser une trace auprès de ces jeunes. Si l’auteur a permis de rendre compte des violences de l’Histoire, il a été très ému de recevoir une sculpture faite par les internes représentant un livre et sa plume ainsi qu’un album témoignant du travail accompli autour de son œuvre. Ces rencontres entre les internes et les artistes ont pu s’opérer grâce à l’association MALO qui aide les professeurs à concevoir l’enseignement des violences de l’Histoire de manière interdisciplinaire par la littérature et les arts visuels et sonores. La curiosité des internes, l’empathie, l’écoute dont ils ont fait preuve ont profondément touché Robert Bober. Ces rencontres entre ces jeunes et cet auteur ont apporté beaucoup d’émotions à tel point que Robert a conclu en citant Gaston Bachelard « il dirait ce qu’il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu »





