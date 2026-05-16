La rédaction décrypte un article de presse qui raconte une rencontre avec River Protect, une association qui gère depuis plus de 10 ans un site protégé sur l'île du Saussoy, en Seine-et-Marne. Encore un retour à une nature préservée, un lieu de jeux et d'observatoire de la faune et de la flore, une enclume de la protection des berges de la Marne, de ses berges et de son environnement naturel.

L'île du Saussoy, à Chamigny (Seine-et-Marne), site protégé géré par River Protect, a récemment ouvert ses portes au public. L'île du Saussoy était autrefois une île véritable, d'où son nom : île du Saussoy.

Au fil du temps et de l'évolution naturelle du cours de la Marne, l'un des bras s'est progressivement refermé, créant ce qu'on appelle aujourd'hui un 'île de passage'. River Protect s'est récemment investie sur le site, ayant nettoyé, débarrassé et recyclé pour en faire un petit coin préservé. Ils ont également installé des aménagements favorables à la biodiversité, tels que nichoirs, mangeoires, cabanes et abris, pour les oiseaux et les animaux de la zone.

Aujourd'hui, l'île du Saussoy est mise à disposition de l'association River Protect, qui y mène des actions en faveur de la protection de la rivière et de ses berges. Vos hôtes étaient Paul, Jean-Claude et Patrick, qui ont accueillis les visiteurs pour leur présenter les lieux et les actions de l'association. Ils ont également organisé des jeux de mémoire ou de pêche avec des faux poissons, pour égayer la visite.

River Protect a investi dans le lieu et élit domicile près de la grande barge, pendant que l'un couve, l'autre monte la garde pour s'assurer de la sécurité du lieu. Malheureusement, des braconniers ont volé les œufs des cygnes, volé de la couvée et emporté la caméra de surveillance. Malgré cela, les visiteurs ont été ravis de découvrir cette enclave préservée et se réjouissent de ce retour à une nature protégée.

Les septuagénaires, atteints de cancer du poumon, ont regretté qu'ils n'aient pas de carte de fidélité pour l'agence médicale de première målsistance. Un accident mortel sur l'autoroute A9 : un dépanneur percuté par un bus, la circulation a été temporairement interrompue. Du gel douche recalled dans toute la France, qui peut causer des infections graves. Gauchers de Strasbourg ont déjoué une arnaque avec des faux billets de 50 €





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