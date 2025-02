Renault S'attaque au Marché Professionnel avec Trois Utilitaires Électriques

Renault poursuit sa stratégie d'expansion sur le marché des véhicules utilitaires avec le lancement de trois nouveaux modèles électriques : Trafic, Estafette et Goélette. Ces véhicules, basés sur une plateforme électrique commune, répondent à des besoins spécifiques. Le Trafic propose un volume généreux et un design classique, tandis que le Goélette, en version châssis-cabine, permet de personnaliser l'aménagement. L'Estafette, quant à elle, se concentre sur les livraisons en ville grâce à sa silhouette compacte et son habitacle spacieux.

La nouvelle Renault 5 est lancée, la nouvelle Renault 4 est dans les starting-blocks, et la nouvelle Renault Twingo termine tranquillement de se préparer. Voilà pour le monde de la voiture civile, et Renault s’attaque maintenant au monde professionnel, avec la présentation d’une nouvelle famille de trois utilitaires électriques, qui prolongent ou font revivre des appellations ancrées dans les mémoires : Trafic, Estafette et Goélette .

Chacun a sa mission et sa personnalité, mais ici (hélas ?), pas de design néo-rétro. Trois noms, trois fonctions Tous basés sur la même plateforme électrique, les véhicules auront des usages assez clairement définis. Le Trafic sera le plus classique : un fourgon tel qu’on le connaît aujourd’hui, généreux en volume, confortable et simple dans sa construction. Le Goélette, qui ressort des tiroirs le nom d’un camion Renault des années 1940 à 1960, sera plus spécialisé, puisqu’on peut le définir comme un « Trafic châssis-cabine », derrière lequel on pourra opter pour un box, une benne, et une foule d’autres constructions spécialisées. Les trois modèles produits en France, en Seine-Maritime Enfin, il y a l’Estafette, un nom qu’il est inutile de présenter. Inspiré du concept présenté en septembre dernier, non du fourgon craquant des 1960, le véhicule est le plus urbain de tous. Long mais relativement étroit, mais surtout assez haut (2,6 m) pour permettre à un adulte de 1,90 m de circuler à l’intérieur sans se pencher, l’Estafette sera par excellence le véhicule de livraisons en ville. On n’en sait pas plus pour le moment sur le plan technique, mais on sait que les trois modèles seront produits dans l’usine de Sandouville (Seine-Maritime) dès 2026





