Renault annonce le lancement de trois nouveaux fourgons électriques, l'Estafette, la Goelette et le Trafic, en 2026. Ces modèles, assemblés en France, bénéficient d'une architecture 800 V qui promet des performances supérieures en termes d'autonomie et de recharge.

Renault lance trois nouveaux fourgons électriques , Estafette , Goelette et Trafic , en 2026. Ces véhicules, assemblés en France, bénéficient d'une architecture 800 V qui promet des autonomies et des vitesses de recharge améliorées par rapport aux modèles actuels électriques basés sur des plateformes thermiques. La gamme Utilitaire Renault évolue avec l'arrivée de ces nouveaux modèles grâce à la coentreprise Flexis , lancée en avril dernier avec Volvo et CMA CGM .

Leur développement est soutenu par un investissement de 300 millions d'euros de la part de Renault et Volvo, et de 120 millions d'euros de CMA CGM. La plateforme technique est développée par Renault et s'appelle SDV (Software Defined Vehicle). L'usine de Sandouville, près du Havre, chargée de la production du Trafic et de sa version E-Tech, assurera l'assemblage des modèles Renault.Le Renault Goelette, le plus petit des trois modèles, sera dédié aux livraisons de dernière mile et aux petites entreprises. Le Trafic, fidèlement fidèle à son ADN, augmentera son autonomie actuelle de 300 kilomètres et sa vitesse de recharge de 50 kW. Enfin, l'Estafette, le plus grand des trois, offrira un espace intérieur spacieux avec une longueur de 5,27 mètres et une hauteur de 2,6 mètres. Bien que les spécifications techniques des trois modèles ne soient pas encore communiquées, Flexis a mentionné la possibilité d'atteindre 450 kilomètres d'autonomie grâce à la plateforme 800 V.





