Renault Espace: Un SUV revisité avec des évolutions technologiques et une motorisation full hybrid

Renault a mis à jour son Espace, sixième du nom, avec une version full hybrid E Teh 200 ch. Les changements sont visibles à l'avant avec une face avant marquée par les projecteurs en partie haute et l'éclairage dit 'en boomerang' au-dessous. La calandre s'affine avec une forêt de losanges stylisés entre les deux blocs optiques juste au-dessus d'un enjoliveur de bouclier audacieux qui pose la proue du SUV. A l'arrière, le hayon de coffre évolue, le logo se fait discret contrairement aux feux arrière qui dévorent les extrémités. L'Espace est équipé d'une motorisation E-Tech Full Hybrid de 200 ch avec le trois cylindres turbo associés aux deux blocs électriques. Le système 4Control advanced offre une maniabilité très largement augmentée et les transitions entre les phases électriques et thermiques s'effectuent en toute discrétion. L'Espace est également équipé de Google Gemini, un assistant conversationnel qui permet un échange interactif en parlant 'naturellement'.

Ce n'est plus tout à fait un Espace mais il continue à porter haut le nom de ce modèle mythique de l'histoire de Renault. Nous l'avons retrouvé dans sa version full hybrid E Teh 200 ch sur les routes variées du grand Sud-ouest.

Bon, sortons le mètre, les décimètres et toutes nos collections de mesures pour résumer ce petit embouteillage 'de riche' et y voir plus clair dans cette fratrie frappée du losange, un peu cannibale sur les bords. Le plus long, c'est l'Espace (4746 mm), celui avec lequel nous vous proposons d'embarquer, le plus 'court', c'est l'Austral (4533 mm) et entre les deux, nous avons le Rafale (4710 mm).

Chez Renault, on vous expliquera que ces trois là n'ont rien de commun, que leur personnalité suffit à les différencier, mais il suffit de se promener un peu avec pour avoir droit aux questions du genre : 'oui mais quelle est la différence ?

' Ce que l'ont peut déjà affirmer c'est que cette triplette a largement pesé sur les bons résultats planétaires de Renault sur les segments C et D en 2025. 440.000 unités écoulées, une progression de 7,9 % avec 158.000 exemplaires pour le seul marché français. Une consolidation indiscutable à l'étage du full hybrid que le constructeur français domine depuis 2003.

Cette année, le constructeur français introduit plusieurs évolutions technologiques communes à ses 'triplés', l'occasion de les redécouvrir lors d'un raid entre... Blagnac et Biarritz en passant par l'inclassable ferme aux...buffles d'Aignan. Des parcours de toutes les couleurs pour bien mettre en valeur l'Espace, sixième du nom (quelle épopée, quel parcours! ) avait du mal à se débarrasser de sa forte ressemblance avec l'Austral.

Il se rapproche aujourd'hui du Rafale avec une face avant marquée par les projecteurs en partie haute et l'éclairage dit 'en boomerang' au-dessous. La calandre s'affine avec une forêt de losanges stylisés entre les deux blocs optiques juste au-dessus d'un enjoliveur de bouclier audacieux qui pose la proue du SUV. A l'arrière, le hayon de coffre évolue, le logo se fait discret contrairement aux feux arrière qui dévorent les extrémités. Plutôt réussi...

A l'intérieur, véritable sentiment...d'espace, évidemment. Toute la famille (la version 7 places ne se contente ni des célibataires, ni des couples sans enfants... ) est invitée au voyage. La sellerie très claire illumine l'habitacle.

Les sièges bien dessinés sont confortables et assurent un maintien parfait. Pour les passagers du deuxième rang, la banquette coulisse sur vingt-deux centimètres ce qui permet de choisir entre une place XXL pour les jambes, un coffre d'utilitaire ou un compromis entre les deux. Pour les versions sept places, il vaudra mieux 'sélectionner' les candidats de la troisième rangée. Vrai confort par contre avec le très agréable (indispensable?

) toit opacifiant Solarbay, le plus grand de la gamme avec 2,2 m² de lumière, ce n'est pas rien. Le système de reconnaissance du conducteur permet d'enregistrer jusqu'à cinq profils et l'auto règle tout au millimètre. Plus besoin de se préoccuper des sièges, des rétroviseurs, de l'interface, des paramètres multimédia, des connexions, un vrai bonheur quotidien.

Pas de surprise sous le capot, on retrouve avec plaisir la motorisation E-Tech Full Hybrid de 200 ch avec le trois cylindres turbo associé aux deux blocs électriques. Un pour les phases de roulage en tout électrique, l'autre chargé des démarrages, électriques aussi et des changements de rapports de la boîte auto multimode à crabots dont nous avons déjà parlé. Les transitions entre les phases électriques et thermiques s'effectuent en toute discrétion.

Il nous a semblé que l'Espace restylé brillait par une douceur nouvelle et des changements de rapports bien plus discrets, à condition d'adopter la conduite apaisée qui lui convient si bien. Si vous respectez ce mode 'promenade', vous allez même sauter de joie en analysant les chiffres de votre consommation. Tout sauf un détail en ces temps de sans plomb distribué à prix d'or... Puissance : 131 ch/96 kW + 25 ch 50 kWControl advanced>Voilà un vrai plus !

Il permet à cet Espace de braquer comme une Clio et offre une facilité de manœuvre en ville incomparable. Au delà de 50 km/h les quatre roues tournent dans la même direction et offrent une meilleure stabilité en courbes. Le système 4Control advanced permet une maniabilité très largement augmentée à basse vitesse et, couplé au train arrière multibras, il affine le trajectoires et sécurise de façon assez spectaculaire les passages en courbes. Impressionnant.

Comme les autres SUV de la gamme, l'Espace va bénéficier de Google Gemini. L'assistant conversationnel s'appuyant sur l'intelligence artificielle va permettre à l'utilisateur d'avoir un échange interactif en parlant 'naturellement' élargissant et variant les différentes tâches. Il sera aussi possible d'interrompre le système en plein 'dialogue' ou même de changer de langue sans la moindre coupure





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