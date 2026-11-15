Renaud remporte 71 000 euros aux Masters N'oubliez pas les paroles et finance son école

Après quatre ans, Renaud remporte 71 000 euros aux Masters de N'oubliez pas les paroles. L'instituteur du Maine-et-Loire destine une partie de sa victoire à l'aménagement de la cour de récréation de son école.

Le 10 février 2025, Renaud, instituteur résidant près d'Angers dans le Maine-et-Loire, a remporté les Masters de N'oubliez pas les paroles sur France 2 sous la direction de Nagui. En s'imposant face à Jérémy après quatre semaines de compétition intense, le candidat a décroché une somme de 71 000 euros. Ce succès marque son deuxième trophée consécutif quatre ans seulement après sa première victoire en 2022.

Un parcours mémorable face à Jérémy

Cette performance impressionnante couronne les efforts d'un participant qui connaît aujourd'hui plus de 2 000 chansons. La finale s'est déroulée dans le cadre de l'édition des Masters, diffusée du 2 décembre 2024 au 10 février 2025. Renaud avait déjà participé une première fois en 2023 mais avait été éliminé lors de son affrontement initial. Sa persévérance a permis de transformer cet échec en triomphe retentissant.

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L'émission musicale fédère chaque soir un public fidèle en access prime-time. Les téléspectateurs suivent avec attention les classements des maestros basés sur la somme totale remportée et le nombre de victoires. Cette compétition met en lumière des parcours variés, comme celui de Benoît le photographe indépendant qui a révisé 1 100 chansons, ou de Margaux la championne en titre de 2023. Ces profils divers enrichissent la dynamique du jeu et renforcent l'attachement des viewers à leurs candidats favoris.

Une générosité destinée à l'école primaire

Très vite après sa victoire, Renaud a annoncé son intention de reverser une partie significative de ses 71 000 euros à son établissement scolaire. Son projet prioritaire vise à améliorer le quotidien de ses élèves en refaisant la cour de récréation. Il souhaite rendre cet espace plus agréable pour les enfants, une initiative qui lui tient particulièrement à cœur. Cette décision s'inscrit dans une tradition de solidarité qu'il a déjà mise en œuvre par le passé.

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Cette démarche philanthropique rappelle son geste lors de sa victoire en 2022, où il avait organisé une fête de la Saint-Nicolas pour les enfants de son école. À l'époque, il avait été touché par les difficultés financières de plusieurs familles de son établissement. Le contexte socio-économique local reste parfois difficile pour certains ménages. Cette victoire représente donc une opportunité concrète de partager sa réussite avec ceux qu'il retrouve chaque jour en classe.

L'organisation pédagogique et la reconnaissance

Les absences répétées de l'instituteur pour participer au tournage nécessitent une organisation rigoureuse au sein de son école. Lorsque Renaud part enregistrer les émissions, ses élèves sont répartis dans d'autres classes avec du travail à effectuer. Ses collègues acceptent de gérer cette situation particulière et il souhaite les remercier publiquement pour leur flexibilité. Cette reconnaissance souligne l'importance de la coopération entre les membres du personnel éducatif.

Le champion a également confié que sa préparation au jeu avait nécessité de nombreuses heures de travail, parfois au détriment de son temps libre. Malgré ces sacrifices, il compte bien poursuivre son engagement musical et éducatif. La victoire de Renaud illustre la puissance de la mémoire et de la persévérance dans le jeu de la chanson. Son engagement envers ses élèves démontre que le succès individuel peut se transformer en bénéfice collectif pour la communauté scolaire.