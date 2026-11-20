De l'artisanat dans le Morbihan à l'exportation mondiale. Comment Allpeco et Renaud Le Duc transforment la perception du café de spécialité en France avec éthique et excellence.

Depuis plus d'une décennie, Renaud Le Duc, torréfacteur autodidacte basé à Pluméliau-Bieuzy dans le Morbihan, a transformé sa passion pour le café en une entreprise prospère nommée Allpeco. Cette structure artisanale se distingue par son engagement strict envers le café de spécialité, un segment qui ne représente que 5 % de la consommation totale en France. En privilégiant la qualité éthique et gustative, Renaud Le Duc et son associé Kévin travaillent sans relâche pour redéfinir les standards du marché local et offrir des produits d'une précision extrême.

Une approche scientifique de la torréfaction artisanale

Renaud Le Duc a fondé son activité en 2011 après avoir pris conscience de la sous-valorisation du café dans l'hexagone. Comparant la boisson au vin, il estime que chaque grain possède une identité unique en termes d'arômes et de saveurs. Dans leur atelier de Pluméliau-Bieuzy, les deux associés adoptent une méthode de recherche rigoureuse. Ils passent un temps considérable à tester et à goûter les grains verts avant toute torréfaction, assurant ainsi une maîtrise totale du processus pour éviter toute fermentation indésirable ou perte de qualité.

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Le processus commence par l'acquisition de cerises de café cueillies à la main dans des pays producteurs comme le Pérou, le Guatemala ou l'Éthiopie. Chaque arbre générant entre 600 et 700 cerises, le travail des producteurs est intensif. Les graines sont ensuite soigneusement séchées avant d'être expédiées en France. Dès leur arrivée à l'atelier, le produit fragile est immédiatement torréfié pour préserver ses caractéristiques organoleptiques uniques, une étape critique pour un artisan qui refuse de compromis sur la fraîcheur.

Éthique, transparence et soutien aux producteurs

L'une des pierres angulaires de la philosophie d'Allpeco est le respect direct des producteurs. Renaud Le Duc garantit un prix minimum à ses partenaires internationaux, tout en réinjectant une partie des bénéfices de l'entreprise dans des fonds destinés à améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Cette approche vise à valoriser le labeur nécessaire à la production d'un bon café, un aspect souvent ignoré par les consommateurs français qui traitent cette boisson comme une simple commodité quotidienne.

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En 2018, lors d'un stage au Coffee Shop de Rennes, Renaud Le Duc a croisé la route de Frédéric Sauvaget, barista professionnel. Cette rencontre a été déterminante pour l'essor de l'entreprise. Frédéric Sauvaget a rejoint l'aventure pour externaliser certaines tâches et asseoir la renommée d'Allpeco. Cette collaboration a permis à l'entreprise de passer d'une activité confidentielle, exercée depuis un garage, à une structure plus professionnelle capable de séduire une clientèle exigeante et consciente de la valeur de leur investissement.

Développement durable et expansion commerciale

En janvier prochain, Allpeco investira dans une nouvelle machine de torréfaction pour remplacer son système actuel fonctionnant au gaz. Cet investissement majeur s'inscrit dans une logique de durabilité, permettant la réutilisation de la chaleur en circuit fermé pour réduire l'empreinte écologique. Cette modernisation technique répond également à la demande croissante d'un café de spécialité, un marché en expansion où les consommateurs français sont de plus en plus prêts à payer un prix supérieur pour une qualité supérieure et correspondante à leurs goûts.

La distribution d'Allpeco s'est également diversifiée. Outre la présence dans les biocoop de Pontivy et Baud, un espace de vente directe a été ouvert à l'atelier de Pluméliau-Bieuzy. Ce point de vente est accessible tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h, offrant une expérience immersive pour les amateurs. Pour les clients ne pouvant pas se déplacer, l'entreprise maintient une vente en ligne accessible via son site internet : allpeco, garantissant une accessibilité nationale pour ses produits d'exception.