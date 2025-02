Renaud Lavillenie : Le jour où il a atteint l'apogée

Dix ans après sa performance historique, revivons le moment où Renaud Lavillenie a battu le record du monde du saut à la perche.

Onzième anniversaire d'une performance légendaire : Renaud Lavillenie , à Donetsk en 2014, a égalé le record du monde du saut à la perche , établi par l'incroyable Sergueï Bubka il y a 21 ans. Cette ascension fulgurante vers la gloire s'est amorcée dès son enfance, où son père lui offrait des séances d'entraînement dans le salon et des atterrissages dans la piscine familiale. En 2009, à l'âge de 22 ans et demi, Lavillenie est intégré au club fermé des perchistes franchissant les 6 mètres.

Cette performance a été saluée par Bubka lui-même, et Pierre Quinon, ancien champion olympique, a prédit qu'il atteindrait les 6,10 mètres. Lavillenie s'est imposé comme un champion d'Europe en 2010 à Barcelone, remportant six médailles d'or en quatre saisons. Cependant, il a connu deux échecs aux championnats du monde à Daegu en 2011 et Moscou en 2013. Malgré cela, il n'a jamais caché son ambition et son désir de marquer l'histoire. En effet, après avoir remporté l'or olympique à Londres en 2012, sa performance a connu une nouvelle impulsion, atteignant 6,08 mètres en Pologne en janvier 2014, ouvrant ainsi la voie à sa performance historique à Donetsk. Le 15 février 2014, Lavillenie a effacé le record du monde de Bubka en franchissant 6,16 mètres dès son premier essai. Ce triomphe marque un chapitre important dans l'histoire du saut à la perche et scelle le nom de Lavillenie dans les mémoires





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Renaud Lavillenie Saut À La Perche Record Du Monde Sergueï Bubka JO De Londres Championnats Du Monde

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Renaud Lavillenie vise le retour en équipe de France en salleAprès une opération des ischio-jambiers, Renaud Lavillenie se lance dans la saison hivernale avec l'objectif de retrouver l'équipe de France pour les Championnats d'Europe ou Mondiaux en salle.

Lire la suite »

Lavillenie se refait un nom en sautant 5,80 mètresRenaud Lavillenie, ancien champion olympique et recordman du monde du saut à la perche, est de retour en grande forme. A 38 ans, il est réussi un saut spectaculaire de 5,80 mètres lors de sa première compétition en salle à Caen, une hauteur qu'il n'atteignait plus depuis septembre 2022.

Lire la suite »

Renaud Lavillenie débute sa saison à 5,80 m à Caen, Chris Nilsen vainqueur avec 6,01 mPour sa première sortie de l'hiver, Renaud Lavillenie s'est fait plaisir en franchissant 5,80 m, vendredi soir à Caen. L'Américain Chris Nilsen a remporté le concours avec 6,01 m. Thibaut Collet s'est contenté de 5,70 m, Marie-Julie Bonnin de 4,56 m.

Lire la suite »

Renaud Muselier affiche un « optimisme de combat »Pour le président de la Région Sud, 2025 ouvre la voie vers les JO d’hiver de 2030. Un rendez-vous dont il veut faire un accélérateur de la transformation du territoire.

Lire la suite »

Renaud Capuçon et Laurence Ferrari : un anniversaire marqué par leur histoire d'amourRenaud Capuçon souffle ses 49 bougies et l'occasion est bonne pour revenir sur son histoire d'amour avec Laurence Ferrari. Une rencontre improbable orchestrée par Google, un coup de foudre inattendu et une idylle qui a fait le buzz dans le paysage audiovisuel français.

Lire la suite »

Le Grand entretien] Renaud Muselier : « M. Payan est en train de détruire Marseille »Renaud Muselier, le président (Ren.) de la région se confie en ce début d’année. Au menu : Jeux olympiques d’hiver, mise en concurrence des TER, rejet des eaux dans l’étang de Berre, gouvernement Bayrou, municipales 2026...

Lire la suite »