Renan Luce sacre 20 ans de "Le Repenti" en vinyle et concert à Toulouse

Renan Luce relance son pionnier album "Le Repenti" en vinyle augmenté, accompagnée d'un spectacle à la salle Interference le 5 novembre à Toulouse, marquant deux décennies de succès et annonçant de nouvelles chansons.

Renan Luce célèbre vingt ans de son album mythique " Le Repenti " en le rééditant en vinyle augmenté et en organisant un concert à la salle Interference de Toulouse le 5 novembre. Cette initiative, marquée par un retour complet de l'album en pleine salle, fait sonner la nostalgie tout en ouvrant sur de nouvelles pistes musicales.

Une édition vinyle qui renoue avec l'original

L'album sorti en 2006 ne bénéficiait pas initialement d'une version vinyle. Face à la demande croissante et au passage du temps, Luce a décidé de "fêter" les 20 ans avec une édition spéciale. Selon le chanteur, la date elle‑même " est un petit détail affectif " qu'il ne voulait pas laisser passer. Il s'est dit qu'un concert exclusif pour ses anciens fans serait une belle façon d'ouvrir le projet, mais l'idée concert vite évolue vers un " resortir l'album en vinyle, agrémenté de nouveautés ". Cette version augmentée intègre non seulement l'éventuelle qualité sonore, mais également une nouvelle suite imposée par un live orchestral de 2021. Luce explique qu'il voulait conserver cinq titres qui font partie de son répertoire live, et ensuite ajouter une série de réécritures rappelant des " suites " de chansons du disque, notamment " La Lettre ", qui ont permis de créer une nouvelle " filière " musicale. La logique, dit-il, est double : d'un côté, il voulait " mettre en valeur l'histoire du disque ", avec des claviers, guitares, basse, batterie et contrebasse, comme à l'époque. D'un autre côté, il voulait " se projeter vers l'avant ", en introduisant des éléments contemporains qui permettront de " préfigurer son prochain album ". Cette édition vient aussi porter un message personnel, lié à sa sœur handicapée. Luce affirme que le parcours familial a influencé son universalité et son empathie, des qualités qu'il considère essentielles dans sa musique.

Un spectacle qui célèbre le lien avec le public

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Le concert à la salle Interference, à l'intérieur du dédale de Toulouse, est la scène où Luce rejoue l'album dans l'ordre original, donnant aux spectateurs "un chemin commun". Les interprétations sont " vives, comme un live, et… la musique vit ", explique‑il. Chacune des chansons est accompagnée d'une mise en scène unique, afin de " faire un peu de conteur " et d'ajouter une touche " personnelle ". Pour compléter la soirée, il prévoit de présenter quelques nouvelles chansons, déjà esquissées au cours de la tournée. Le but est d'offrir un équilibre entre le passé qui hante la région et le futur qui attend l'artiste. À l'heure de la première, des témoignages de fans, " qui ont grandi avec son disque " et qui l'offrent maintenant à leurs enfants, se croisent. Luce souligne qu'il est heureux de voir que ses chansons "vont avec le temps, comme un passage intergénérationnel".

Des perspectives futures : la Suite et le prochain album

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Laisser un la création d'une " Suite " a été un exercice de réécriture, selon le chanteur. Certaines chansons ne se sont pas bien traduites dans cette version "miroir", mais " La Lettre " a fait l'affaire, empruntant une "filière" de deux décennies. Luce est aussi papa, ce qui l'amène à voir ces réécritures comme une question de filiation. En parallèle, il continue de travailler sur un album neuf qui, selon lui, " peut vivre de l'instant d'écriture ". La consommation de ce nouveau travail est rattachée à la musique " vita cha " qu'il souhaite transmettre. En somme, la réédition de " Le Repenti " en vinyle et le spectacle à Toulouse représentent un big‑bang pour Renan Luce : il se parvient à roder l'histoire d'une décennie tout en se lançant dans l'avenir. Les concerts se concluront sur un nouveau plan d'action, à savoir la date du 8 juin prochain au Zénith de Toulouse, qui marquera la prochaine étape de la tournée parisienne avec le rock irlandais. Les fans, de tous âges, peuvent ainsi profiter d'un retour aux sources enrichi par la vision actuelle de l'artiste.