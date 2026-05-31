Rémy Henry, moniteur de plongée, apprivoise son syndrome de Gilles de la Tourette grâce à la mer

Le quotidien d'un vivant avec le syndrome de Gilles de la Tourette, son diagnostic tardif, les difficultés sociales et les traitements, et comment la plongée sous‑marine a permis à Rémy Henry de réduire ses tics et de créer une activité professionnelle en Méditerranée.

Rémy Henry, 39 ans, vit au large de la Côte d'Azur sur un voilier qui fait office de maison flottante. Depuis près de trente ans, il porte le syndrome de Gilles de la Tourette, une affection neurologique souvent méconnue qui se manifeste par des tics moteurs et vocaux incontrôlables.

Né à Versailles, il raconte une enfance où son énergie débordante et ses paroles fortes passaient inaperçues jusqu'à l'adolescence, moment où un neurologue a finalement posé le diagnostic. Le syndrome ne l'a jamais empêché de nouer des relations, de travailler ou de rêver d'une carrière dans l'armée, ambition frustrée par la nécessité de garder le silence absolu, chose impossible avec ses tics sonores.

"Crier tout le temps est épuisant, cela use mes articulations et me fatigue profondément", explique-t-il, soulignant que la plupart de ses phrases sont interrompues par des cris souvent insultants, accompagnés de spasmes physiques incontrôlables. Malgré ces contraintes, Rémy a trouvé un espace où son Tourette s'atténue : l'immersion sous l'eau. En 2014, poussé par son amour pour la mer et les documentaires de Cousteau, il s'initie à la plongée et décrit l'expérience comme un petit miracle.

La concentration nécessaire pour survivre sous l'eau fait disparaître ses tics, le plongeant dans un état de calme rare. Fort de cette révélation, il crée rapidement une école de plongée et, aujourd'hui, organise chaque jour des sorties en Méditerranée depuis le port de Beaulieu‑sur‑Mer. Son entreprise, née d'une passion salvatrice, lui permet de vivre pleinement tout en maîtrisant, ne serait‑ce que partiellement, les effets du syndrome. Les traitements pharmacologiques, comme les neuroleptiques, n'ont pas apporté de résultats probants pour lui.

Il suit néanmoins les avancées scientifiques et les expérimentations médicales, conscient qu'aucune cure définitive n'existe à ce jour, seulement des médicaments capables d'atténuer les symptômes. Son quotidien reste donc un équilibre fragile entre moments de répit, souvent déclenchés par l'activité sous‑marine, et épisodes où les tics reprennent le dessus, rappelant la lourde charge mentale et physique que représente le syndrome.

Rémy évoque également le poids du silence social : la crainte des plaintes de voisins, la nécessité de se cacher, de limiter les contacts.

"Moins je sors, mieux je me porte", confie‑t-il avec un sourire qui masque une profonde lassitude. Malgré tout, il persiste à montrer que le syndrome n'est pas une fatalité.

Son histoire, partagée avec la rédaction, vise à sensibiliser le grand public aux réalités du syndrome de Gilles de la Tourette, à la fois invisible et envahissant, et à illustrer comment la passion, la mer et la détermination peuvent offrir des échappatoires temporaires mais précieuses à ceux qui vivent avec cette condition





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