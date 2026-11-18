Les dirigeants du CAC 40 touchent 7,5 millions d'euros en moyenne en 2025. Cette progression de 16% contraste fortement avec la faible inflation et la stagnation boursière parisienne.

En 2025, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a atteint 7,5 millions d'euros. Cette somme représente une progression de 16% par rapport à l'année précédente, selon les données publiées par le cabinet Proxinvest. Ce niveau de compensation constitue la deuxième meilleure année moyenne enregistrée depuis les années 1990.

Un écart grandissant malgré une faible inflation

Alors que l'inflation en France est restée limitée à 0,9% en 2025, les dirigeants de nos grandes entreprises ont considérablement amélioré leur pouvoir d'achat. Cet écart devient particulièrement visible au regard des performances financières. La Bourse de Paris n'a augmenté que de 10,42% en 2025, ce qui classe la place française parmi les moins performantes en Europe.

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Par comparaison, Madrid a enregistré une hausse de 49,3%, Milan de 31,5%, Francfort de 23% et Londres de 21,5%. Cette disparité souligne la spécificité du marché français. Les salaires des dirigeants du CAC 40 ont progressé de 16% dans un contexte où la valorisation boursière nationale est nettement inférieure à celle de ses voisins européens.

Une disparité salariale historique entre managers et employés

La rémunération moyenne d'un dirigeant du CAC 40 est aujourd'hui 91 fois supérieure au salaire des employés de son entreprise. Cette proportion révèle un fossé social majeur au sein des plus grandes sociétés françaises. Pour illustrer cet écart, un salarié au Smic devrait travailler jusqu'en 2334, soit 309 ans, pour gagner l'équivalent d'une année de salaire d'un patron du CAC 40.

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Entre 2014 et 2025, les salaires ont globalement augmenté de 36,1%. Dans le même intervalle, ceux des grands patrons du CAC 40 ont bondi de 75,5%. Cette croissance est exactement deux fois plus rapide que celle des employés. Les défenseurs de ces rémunérations évoquent un marché mondial nécessitant des packages attractifs pour recruter les meilleurs managers.

De plus, nos grandes entreprises ne réalisent qu'un quart de leur chiffre d'affaires en France. La moitié du capital de ces sociétés est possédée par des fonds étrangers plus libéraux. Cette structure actionnariale influence directement les décisions de rémunération. Cependant, un tel écart devient problématique pour la cohésion sociale interne.

Le mécanisme du Say on Pay et ses limites

Une procédure appelée le Say on Pay avait été instaurée pour limiter ces hausses de salaires. Les actionnaires en Assemblée Générale votent la rémunération des dirigeants sur l'année écoulée. Ils valident également la proposition pour l'année à venir. Ce vote est devenu contraignant car les dirigeants ne peuvent pas passer outre.

Malgré ce mécanisme, les votes contre la rémunération du patron sont rarement majoritaires. Les actionnaires valident souvent en amont ce dossier spécifique. Les petits porteurs quant à eux ne pèsent pas lourd dans les décisions. Cela crée parfois des tensions dans les Assemblées Générales, mais le statu quo est généralement maintenu.

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Impact sur le discours social et les PME

Ces rémunérations entretiennent la rancœur et alimentent le discours anti-patrons. La logique sociale semble rompu car l'écart est beaucoup trop grand. Les salaires des dirigeants ne sont pas toujours corrélés aux performances de l'entreprise. Cela complique les négociations annuelles sur les augmentations.

L'enveloppe pour le personnel prévoit souvent une hausse de 2%, soit sous le niveau de l'inflation. Surtout, cela crée un fossé avec les petits patrons qui se paient mal et mettent leur patrimoine en jeu. L'épouvantail des rémunérations du CAC 40 fait oublier que neuf entreprises sur dix en France sont des PME. Ces dernières font tourner le pays sans gagner des millions.