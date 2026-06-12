Remise exceptionnelle de 33 % sur la barre de son Harman Kardon Enchant 1100 chez Boulanger

Profitez d'une baisse de prix de 899 € à 599 € pour la barre de son haut de gamme Harman Kardon Enchant 1100, dotée de onze haut‑parleurs, du Dolby Atmos, d'une calibration automatique et d'une connectivité complète, avec la possibilité d'ajouter un caisson et des enceintes arrière.

Faites entrer le cinéma à domicile grâce à la nouvelle barre de son Harman Kardon Enchant 1100 , qui bénéficie d'une remise exceptionnelle de 33 % chez Boulanger, faisant chuter son prix de 899 € à 599 €.

Présentée pour la première fois au CES de Las Vegas au début de l'année 2025, l'Enchant 1100 se démarque comme un produit audiophile haut de gamme grâce à une technologie immersive inédite. Elle intègre onze haut‑parleurs minutieusement distribués pour couvrir l'ensemble du spectre sonore, dont deux orientés vers le plafond afin de restituer l'effet Dolby Atmos.

La barre propose également une connectivité ultra‑complète, capable de gérer les flux HDR et Dolby Vision, assurant ainsi une synchronisation parfaite entre l'image et le son. En plus de ces performances techniques, son design élégant de 115 cm de long pour seulement 6,5 cm de hauteur lui permet de se glisser discrètement sous n'importe quel téléviseur sans encombrer l'espace visuel ni gêner le capteur infrarouge.

Sa finition gris sobre s'accorde avec tous les styles d'intérieur, offrant une intégration discrète et moderne. Dès la première mise en route, la Harman Kardon Enchant 1100 déclenche un processus de calibration automatique qui analyse la configuration de la pièce et ajuste les paramètres acoustiques en fonction de la position de la barre et de la présence d'obstacles tels que les meubles.

Cette procédure peut être relancée à tout moment, notamment après des modifications d'agencement ou l'ajout de nouveaux accessoires, garantissant une expérience sonore toujours optimale. Sur le plan fonctionnel, la barre se distingue par une gamme de connexions variées : HDMI eARC, entrées optiques, Bluetooth 5.2, Wi‑Fi, ainsi que la prise en charge du streaming via AirPlay 2 et Google Cast.

Cette polyvalence permet de connecter facilement téléviseurs, consoles de jeu, décodeurs et appareils mobiles, tout en profitant d'une latence ultra‑faible pour les contenus en haute résolution. L'un des points forts de l'Enchant 1100 réside dans sa modularité. Les utilisateurs peuvent enrichir leur système audio en ajoutant le caisson de basses Enchant Sub ainsi que deux enceintes arrière Enchant Speaker, transformant ainsi le salon en une véritable salle de cinéma à domicile.

Cette extensibilité offre une immersion totale, avec des basses puissantes et une scène sonore enveloppante qui remplissent l'espace de manière homogène. En cas d'indisponibilité de l'offre mentionnée, le site propose un tableau d'offres actualisé automatiquement, permettant de comparer les meilleures promotions disponibles.

En somme, grâce à son design discret, ses capacités de calibration intelligente, sa connectivité avancée et son potentiel d'extension, la Harman Kardon Enchant 1100 représente une option incontournable pour les amateurs de home‑cinéma souhaitant investir dans une solution audio de haute précision à un prix attractif





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