La ville de Sainte-Tulle a remis un chèque de 857,70 euros à la Ligue contre le cancer. Cette collecte, issue d'Octobre rose, soutient le dépistage et l'accompagnement des patients dans les Alpes-de-Haute-Provence.

La mobilisation solidaire initiée par la Ville de Sainte-Tulle dans les Alpes-de-Haute-Provence a atteint son aboutissement concret avec une cérémonie de remise de fonds. Cette action, portée par l'engagement collectif des habitants et des associations locales, s'est matérialisée par un don significatif pour la lutte contre la maladie.

Remise officielle du chèque de collecte

Le 28 octobre 2026, Sainte-Tulle a organisé plusieurs actions solidaires à l'occasion de la campagne Octobre rose. Ces initiatives ont permis de recueillir des fonds destinés spécifiquement à la santé publique. La clôture de cette campagne s'est déroulée mi-novembre 2026, marquant la fin officielle des collectes locales.

Also read Drame dans les gorges de Kakuetta : la mairie de Sainte-Engrâce devant le tribunal correctionnel

Lors de cette cérémonie, un chèque d'un montant exact de 857,70 euros a été remis aux représentants de la Ligue contre le cancer. Cette somme a été récoltée grâce à la participation active des familles et des clubs sportifs de la commune. L'ambiance était festive et chaleureuse, placée sous le signe de la solidarité communautaire.

Présence des acteurs institutionnels et sportifs

L'événement a réunis de nombreuses personnalités locales autour de cette cause commune. Mireille Coulet, présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer, était présente pour accueillir les dons. Sa présence symbolise le lien direct entre les initiatives locales et la structure départementale qui gère les fonds.

Advertisement

À ses côtés se trouvait Gilles Pécheral, président de l'USST Tennis. Le club sportif a joué un rôle central dans l'organisation de la journée. La présence conjointe de ces deux figures highlights l'importance du partenariat entre le monde associatif, sportif et municipal dans la promotion de la santé.

Les enfants et les familles participantes ont également été invités à présenter le chèque de 857,70 euros. Cette visibilité offerte aux plus jeunes renforce l'éducation à la solidarité dès le plus jeune âge. Les représentants de la Ville ont encadré cette transmission intergénérationnelle de valeurs civiques.

Missions et aide aux patients du département

La Ligue contre le cancer des Alpes-de-Haute-Provence utilise ces dons pour financer ses multiples missions de terrain. Au-delà de la simple collecte, l'association intervient activement auprès des personnes touchées par la maladie. Elle propose un soutien psychologique essentiel pour traverser l'épreuve diagnostique.

Le département bénéficie également d'initiatives innovantes pour améliorer la prévention. L'association travaille notamment à rapprocher les outils de diagnostic des populations. Le mammographe mobile est déployé plus près des habitants pour faciliter le dépistage précoce. Cette approche vise à réduire les distances géographiques qui freinent la consultation médicale.

Advertisement

L'accompagnement va bien au-delà du simple dépistage. Des soins socio-esthétiques sont proposés pour aider les patients à reconstruire leur image de soi. Des ateliers créatifs offrent une échappatoire thérapeutique et un moment de répit. Ces aides visent à restaurer le bien-être global des personnes malades.

Des aides financières ponctuelles peuvent être accordées aux familles confrontées à des difficultés économiques liées à la maladie. Ce filet de sécurité sociale est crucial pour atténuer le poids financier des traitements. Le comité départemental contribue ainsi à une étude consacrée aux cancers pédiatriques, un secteur sensible de la recherche.

La collecte de 857,70 euros, bien que modeste en valeur absolue, représente un geste fort de la communauté de Sainte-Tulle. Elle illustre la capacité de mobilisation locale autour d'enjeux de santé publique majeurs. Cet argent participera concrètement à l'adaptation des traitements aux enfants et à la recherche.