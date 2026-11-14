Remise de 63 % sur le sac à main Michael Kors Jet Set Travel à 99 euros

Profitez d'une réduction exceptionnelle de 63 % sur le célèbre modèle Jet Set Travel de Michael Kors. Ce sac noir est désormais proposé à 99 euros au lieu de 250 euros sur le site officiel de la marque.

Le site officiel de la marque Michael Kors propose une promotion majeure sur son célèbre sac à main noir Michael Kors Jet Set Travel. Ce modèle emblématique, qui affichait auparavant un prix de vente de 250 euros, bénéficie actuellement d'une réduction spectaculaire de 63 pour cent. Cette offre exceptionnelle permet aux acheteurs de s'approprier cet accessoire de luxe pour seulement 99 euros, le rendant ainsi beaucoup plus accessible au grand public.

Conception polyvalente et finitions élégantes

Le sac à main noir Michael Kors Jet Set Travel se distingue par son format compact et sa conception convertible, offrant une flexibilité d'utilisation optimale pour les femmes modernes. Il peut être porté à l'épaule ou en bandoulière selon les préférences de chaque utilisatrice et les contraintes du moment. Son imprimé Signature caractéristique, associé à des détails argentés soignés, lui confère une touche d'élégance discrète mais reconnaissable par tous les amateurs de mode.

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La palette de couleurs noir de ce modèle spécifique permet de l'associer facilement avec une multitude de tenues, du style décontracté au look plus habillé. Cette polyvalence stylistique en fait un choix stratégique pour compléter une garde-robe variée tout au long de l'année, sans risquer de créer de déséquilibre chromatique. L'identité visuelle forte de la marque reste ainsi au cœur du design de cet accessoire indispensable.

Dimensions précises et matériaux durables

Les dimensions exactes de ce sac à main mesurent 21 cm de largeur, 15,2 cm de hauteur et 8,9 cm de profondeur, une taille parfaitement calculée pour emporter les essentiels quotidiens sans encombrer. La bandoulière est à la fois amovible et réglable, avec une capacité d'ajustement s'étendant de 52,7 cm à 61,6 cm pour un confort personnalisé. Une poignée principale de 19,1 cm complète cette structure fonctionnelle pour un transport manuel aisée.

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La fabrication de ce sac associe avec précision de la toile enduite, du polyester et du polyuréthane, trois matériaux sélectionnés pour garantir une grande résistance à l'usage intensif. Cette combinaison robuste assure une longévité accrue de l'accessoire face aux sollicitations journalières, tout en conservant une apparence neuve. Le rapport qualité-prix est renforcé par la réputation mondiale de la marque Michael Kors, synonyme de standards élevés en matière de maroquinerie.

Comparaison des meilleures offres du moment

Outre la promotion phare du modèle Jet Set Travel, la marque Michael Kors propose plusieurs autres articles à des tarifs fortement remisés sur sa boutique en ligne. Le grand sac porté épaule Christina en daim, d'une valeur initiale de 495 euros, est actuellement disponible à 189 euros, représentant une économie substantielle pour les acquéreurs.

Le sac Carson de taille moyenne, également orné du Logo Signature emblématique de la marque, passe de 475 euros à 189 euros, attirant les adeptes du format intermédiaire. Par ailleurs, le sac Mirella de taille moyenne à logo Signature est proposé à 169 euros au lieu de 425 euros, consolidant ainsi l'offre globale de rabais de la période. Ces chiffres précis témoignent d'une stratégie commerciale agressive visant à écouler les stocks tout en fidélisant la clientèle.

Impact immédiat et disponibilité limitée

Compte tenu de la notoriété internationale de la marque Michael Kors et de l'ampleur exceptionnelle du rabais accordé sur ce modèle spécifique, les risques de rupture de stock sont immédiats. Les stocks disponibles sur le site officiel sont susceptibles d'être épuisés très rapidement en raison de la forte affluence prévue sur la plateforme de vente en ligne.

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Les clients intéressés par cette opportunité de 99 euros pour un sac valant initialement 250 euros sont donc incités à agir sans délai avant que l'article ne devienne indisponible. Cette offre représente un point d'entrée stratégique dans l'univers de la marque pour les nouveaux clients tout en récompensant la fidélité des anciennes utilisatrices, dans un contexte de baisse significative des prix pour ce produit phare.