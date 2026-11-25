Le jean Levi's 511 Slim est proposé à 80,74 euros sur Amazon, soit une réduction de 57%. Détails sur la coupe, les matériaux et les mesures de ce modèle.

Le jean Levi's 511 Slim est actuellement proposé à un prix très attractif sur Amazon, marqué à 80,74 euros contre un prix normal de 100 euros. Cette offre représente une économie de 57 pour cent, ce qui en fait une opportunité majeure pour les consommateurs recherchant un vêtement classique à bas prix. Cette promotion s'inscrit dans le cadre plus large des offres Black Friday disponibles sur la plateforme de commerce électronique. Le modèle conserve sa réputation de coupe ajustée mais confortable, idéale pour un usage quotidien polyvalent. L'accessibilité financière rend ce produit phare de la marque denim encore plus séduisant pour un large public.

Coupe ajustée et mesures précises

La coupe du Levi's 511 Slim se caractérise par une taille basse qui positionne la ceinture sur les hanches, juste sous le nombril, plutôt qu'à la taille naturelle. Cette particularité est expliquée par la mesure de la fourche avant, qui s'établit à 26 centimètres, définissant ainsi l'espacement entre la couture d'entrejambe et le haut de la ceinture. Le vêtement offre une silhhouette étroite au niveau de l'assise et des cuisses, tout en permettant une aisance de mouvement suffisante pour marcher ou s'asseoir sans sensation de compression. Cette structure permet au porteur de conserver une liberté de mouvement optimale tout en adoptant un style moderne et affiné.

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Pour évaluer la finesse de la jambe, des repères précis sont fournis pour une taille 32. Le genou mesure 41 centimètres et le bas de jambe atteint 37 centimètres de circonférence. Ces dimensions exactes permettent aux acheteurs de juger avec précision la finesse de la jambe avant l'achat. Le design combine une approche structurée avec une certaine souplesse, évitant ainsi l'effet trop rigide souvent associé aux jeans slim. Cette attention aux détails dimensionnels assure que le vêtement s'adapte à diverses morphologies tout en conservant son intégrité visuelle. La coupe reste donc un compromis efficace entre style ajusté et confort quotidien.

Composition des matériaux et entretien

Le tissu qui compose ce jean réunit 84 pour cent de coton, 15 pour cent de coton bio et 1 pour cent d'élasthanne. L'élasthanne est une fibre élastique qui apporte une souplesse notable, particulièrement ressentie lorsque les genoux se plient lors des mouvements quotidiens. Cette composition garantit la durabilité du vêtement tout en intégrant une part significative de matériaux durables avec le coton biologique. La teinte relève des bleus classiques du denim, offrant une polyvalence de style qui ne se démode pas. Le coloris traditionnel permet une intégration facile dans différentes guardarobes sans nécessiter d'efforts de coordination excessifs.

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L'entretien de ce modèle est conçu pour être simple et efficace. Le lavage en machine à froid, en cycle normal, suffit généralement à nettoyer le jean correctement. Il est recommandé de retourner le vêtement et de le laver avec des couleurs similaires pour protéger le bleu du denim. Cette précaution évite que le frottement et les autres teintes n'abîment la couleur originale du tissu. Le nettoyage à sec reste également une option possible pour ceux qui préfèrent cette méthode de soin. Ces conseils d'entretien garantissent la longévité du jean tout en préservant sa qualité initiale.

Fonctionnalités pratiques et polyvalence

Le Levi's 511 Slim dispose de cinq poches réparties de manière stratégique : deux poches devant, deux à l'arrière et une petite poche supplémentaire. Cette dernière est particulièrement pratique pour ranger la monnaie ou un ticket de transport, ajoutant une dimension utilitaire au vêtement. La fermeture zippée s'ouvre et se referme d'un seul geste, offrant une rapidité d'utilisation supérieure à une braguette à boutons qui demande de défaire chaque élément un par un. Cette caractéristique améliore l'expérience du porteur au quotidien, en gagnant du temps lors des changements de tenue.

La polyvalence de ce jean permet de l'adapter à différents contextes vestimentaires. Avec une chemise ou un pull, le jean convient parfaitement au bureau décontracté, offrant une apparence professionnelle mais détendue. Avec un t-shirt et des baskets, il suit le week-end, assurant un look casual et confortable. Cette adaptabilité en fait un article de base essentiel pour toute garde-robe masculine. Il répond aux besoins d'un style moderne qui exige à la fois élégance et praticité. Le modèle s'inscrit dans une tendance durable de vêtements multifonctionnels.

Contexte des offres promotionnelles

Cette promotion s'inscrit dans un mouvement plus large de remises sur Amazon durant la période Black Friday. Le prix de 80,74 euros marque une baisse significative de 57 pour cent par rapport au tarif standard de 100 euros. Cette offre cible directement les consommateurs intéressés par la mode homme à un prix réduit. En plus du jean, Amazon propose de nombreuses autres réductions sur des articles d'électroménager et de maison. Les offres incluent des appareils de cuisine et des gadgets technologiques à des tarifs préférentiels.

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Le Levi's 511 Slim se distingue ainsi comme un choix intelligent pour les acheteurs attentifs. La combinaison d'une coupe soignée, d'une composition de qualité et d'un prix réduit crée une proposition de valeur forte. Les détails techniques précis, comme les mesures et les pourcentages de tissu, permettent un choix éclairé. Cette précision reflète l'expertise du produit et rassure le consommateur sur sa qualité. L'offre représente donc une opportunité concrète pour acquérir un vêtement de marque à moindre coût.