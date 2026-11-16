Remise de 50 euros sur la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 chez Fnac : les spécifications et le prix final

Profitez d'une remise immédiate de 50 euros sur la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 9.5 chez Fnac. Finie à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros, l'offre inclut un étui de protection et une autonomie exceptionnelle de 30 heures. Découvrez le détail technique de cet appareil.

Une offre commerciale ciblée sur la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 9.5 a attiré l'attention du marché ces derniers jours. Cet appareil de la marque chinoise Xiaomi bénéficie d'une réduction significative de 20 %, accompagnée de l'inclusion systématique d'un étui de protection pour les acheteurs. Cette promotion, visible sur le site officiel de vente en ligne de la Fnac, permet d'acquérir le produit à un tarif avantageux qui contraste avec son prix de vente habituel.

Prix promotionnel et conditions d'achat chez Fnac

Le prix final de la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 9.5 est fixé à 199,99 euros chez Fnac, représentant une économie directe de 50 euros par rapport au tarif standard de 249,99 euros. Cette offre ne nécessite pas l'utilisation d'un code promo complexe, le montant étant directement déduit lors du processus de commande. La disponibilité du produit reste active pour les consommateurs souhaitant profiter de cette promotion avant son éventuelle expiration.

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Performances techniques et processeur Snapdragon 6s

Le fonctionnement de l'appareil repose sur la puce Qualcomm Snapdragon 6s de deuxième génération, qui fonctionne à une fréquence de 2,9 GHz pour assurer une réactivité optimale. Cette unité centrale est couplée à 4 Go de mémoire vive RAM, une configuration suffisante pour la navigation quotidienne et le multitâche léger. Pour le stockage des fichiers, la tablette offre 64 Go d'espace interne natif, qui peut être considérablement étendu grâce à la présence d'un emplacement microSD compatible avec des cartes allant jusqu'à 2 To.

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Écran haute résolution et autonomie de 30 heures

L'expérience visuelle est assurée par un écran tactile au format 16:10 de 9,7 pouces, affichant une résolution précise de 2 048 x 1 280 pixels pour une netteté élevée. La fluidité des défilements et des animations est garantie par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, réduisant la fatigue oculaire lors des utilisations prolongées. L'autonomie de la batterie, d'une capacité de 7600 mAh, permet théoriquement jusqu'à 30 heures de lecture vidéo en continu, ce qui en fait un appareil très portable et peu enclin à être débranché régulièrement.

Système de sécurité IA et configuration audio-vidéo

La sécurité des données personnelles est renforcée par un système de déverrouillage par reconnaissance faciale, une fonctionnalité pilotée par l'intelligence artificielle pour une détection rapide et fiable de l'utilisateur. L'aspect multimédia est complété par deux haut-parleurs et un microphone intégrés, facilitant les appels vocaux et vidéo. La caméra frontale de 5 mégapixels est dédiée aux visioconférences, tandis qu'un objectif arrière de 8 mégapixels prend en charge la photographie d'usage courant.