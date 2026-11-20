Découvrez l'offre Black Friday exceptionnelle du casque Bowers & Wilkins Px7 S2e. Boulanger applique une réduction de 50 € au prix de référence de 249,99 € pour ce modèle audio haut de gamme.

Boulanger propose une offre commerciale spécifique pour le Black Friday sur le casque Bowers & Wilkins Px7 S2e. Le prix affiché est de 199,99 € pour la coloris Noir. Cette vente inclut également une option de paiement en trois fois sans frais. Le coût final est inférieur de 50 € au prix de référence de 249,99 € indiqué par le distributeur.

Caractéristiques techniques et qualité sonore

Le casque circum-auriculaire intègre un processeur DSP 24 bits. Bowers & Wilkins a équipé l'appareil de deux haut-parleurs dynamiques de 40 mm en biocellulose. Ces éléments sont inclinés dans chaque écouteur pour optimiser le rendu musical. La réduction de bruit hybride s'appuie sur quatre microphones dédiés. Deux autres microphones supplémentaires sont réservés aux appels vocaux.

Also read Samsung Galaxy S26 FE à 519€ : Offre Black Friday Amazon

Fonctionnalités et connectivité Bluetooth

Un mode Transparence est disponible pour entendre l'environnement extérieur. Le Px7 S2e se connecte via le Bluetooth 5.2. La marque certifie la compatibilité avec les codecs aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC et SBC. Le port USB-C sert à la recharge et peut aussi transmettre le son.

Advertisement

Autonomie et confort d'utilisation

Boulanger annonce une autonomie maximale de 30 heures. Cette durée s'applique même lorsque la réduction de bruit est activée. Une fonction de charge rapide est disponible pour l'entretien de la batterie. Les coussinets utilisent une mousse à mémoire de forme pour le confort. Un capteur détecte le port du casque automatiquement. L'application Bowers & Wilkins Music permet de régler l'égalisation. L'appareil est compatible avec l'assistant vocal Siri.