Remise AliExpress : Realme GT 8 Pro à 539,86 € avec code promo

Profitez du Black Friday 2025 pour acquérir le Realme GT 8 Pro à 539,86 € sur AliExpress. Un smartphone haut de gamme avec 7000 mAh de batterie et puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le smartphone Realme GT 8 Pro de la marque Realme connaît une baisse de prix significative pour les ventes du 11.11 sur la plateforme AliExpress. Lancé fin 2025 à partir de 999,99 €, ce modèle haut de gamme passe sous les 600 €. Cette offre promotionnelle, valable jusqu'au 12 novembre, permet aux consommateurs d'acquérir l'appareil à 539,86 € en appliquant un code spécifique.

Cette réduction de 18 % sur le prix affiché crée un écart de plus de 450 € avec son prix de lancement initial en France. L'objectif de cette opération commerciale est de toucher les utilisateurs souhaitant posséder un Android haut de gamme offrant une grande endurance sans dépasser un budget de 600 €. Le tarif final correspond à la version globale de l'appareil, qui est livrée sans chargeur électrique inclus dans le coffret.

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Caractéristiques techniques et puce Snapdragon

Le Realme GT 8 Pro représente le produit le plus ambitieux développé par la marque pour cette génération. Il est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui permet de lancer instantanément toutes les applications et de faire fonctionner des jeux exigeants comme Genshin Impact à 60 images par seconde en qualité maximale. Cette configuration matérielle assure une performance fluide sans générer de chauffe gênante, même après de longues sessions de jeu.

La batterie silicium-carbone de 7 000 mAh constitue un élément central de l'appareil. Lors des tests effectués, cette capacité a permis de tenir deux grosses journées d'utilisation, offrant plus de 10 heures d'écran allumé en usage varié. La charge filaire de 120 W permet de remplir entièrement la batterie en une quarantaine de minutes, optimisant ainsi le temps d'attente pour les utilisateurs intensifs.

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Partenariat photo avec Ricoh et spécificités

Le mode photo de ce smartphone a été conçu en collaboration avec Ricoh, le spécialiste japonais des compacts de la série GR. Le système reprend les focales de 28 et 40 mm de ces appareils, ainsi que leurs filtres et ses réglages de grain ou de contraste. Cette approche produit des images beaucoup plus naturelles que celles générées par le système photo standard, qui tend à saturer les couleurs et accentuer les détails de manière excessive.

L'appareil enregistre également en RAW pour les photographes exigeants. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels maintient un bon niveau de détail jusqu'à un zoom 30x, dépassant ainsi les capacités de la plupart des smartphones concurrents. Cependant, le rendu vidéo peut manquer de dynamique et de précision, ce qui pourrait inciter les vidéastes à se tourner vers d'autres modèles si le mode Ricoh n'est pas activé pour l'essentiel de leurs prises.

Aperçu quotidien et comparaison avec OnePlus

Sur le plan du design et de la durabilité, l'écran AMOLED de 6,79 pouces monte à 144 Hz dans les jeux compatibles et reste très lisible en plein soleil grâce à des couleurs saturées mais contrôlées. La certification IP68 et IP69 protège l'appareil de l'immersion sous l'eau et des jets d'eau à haute pression. Le verre Gorilla Glass 7i utilisé pour la protection renforce la robustesse de l'ensemble.

Ce modèle partage sa puce et son interface Realme UI 7.0 quasi identique à l'OxygenOS avec son cousin OnePlus 15 du groupe BBK. Lors des essais précédents, le OnePlus 15 dominait le Realme GT 8 Pro sur presque tous les points, notamment en vidéo et en autonomie. À 539,86 €, l'équation économique change radicalement par rapport au tarif de lancement qui visait directement le Pixel 10 Pro ou l'iPhone 17. Pour un joueur ou un gros utilisateur cherchant à oublier le chargeur pendant deux jours, cette offre mérite une attention particulière dès cette saison des achats.

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Conditions d'achat et recommandations finales

L'offre sur le Realme GT 8 Pro court jusqu'au 12 novembre sur AliExpress. Les acheteurs doivent vérifier que le code FRD11120 ramène bien le total à 539,86 € avant de valider le paiement. Il est important de noter que la configuration mémoire n'est pas précisée dans l'intitulé de l'annonce, ce qui impose de contrôler attentivement la fiche technique avant toute commande. Le budget pour un chargeur compatible doit également être anticipé puisque l'appareil n'est pas fourni avec ce accessoire.