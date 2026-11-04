Rémi Parra défend sa ceinture face à Rei Nakajima à la Nuit des Champions

Le kickboxeur français Rémi Parra retrouve la tête d'affiche de la 33e édition de la Nuit des Champions à Marseille le 28 novembre pour affronter le Japonais Rei Nakajima.

Le kickboxeur français Rémi Parra confirme sa domination en tant que tête d'affiche de la 33e édition de la Nuit des Champions, prévue pour le 28 novembre prochain à Marseille. Après s'être imposé lors de l'édition précédente en 2025, l'athlète de 25 ans s'apprête à disputer son douzième combat professionnel, marquant ainsi une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Cet événement organisé par la famille Roméas constitue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pieds-poings en France.

Préparation mentale et physique de l'athlète

Rémi Parra ne cache pas son enthousiasme face à cette échéance qui lui tient particulièrement à cœur. Lors d'une visite auprès de la famille Roméas le mardi 3 novembre, le combattant basé à Toulouse a pu échanger avec les jeunes membres du club, renforçant ainsi son lien avec l'organisation qui l'a vu s'épanouir. Il déclare se trouver dans des conditions optimales grâce à un encadrement attentif, exprimant simplement son impatience de revenir sur le ring dans trois semaines. Pour lui, cet événement représente une seconde maison où la qualité des adversaires et le respect mutuel sont des valeurs cardinales.

Also read Rémi Aubert porte plainte après des coups de matraque de CRS à Marseille

Un adversaire japonais issu de la boxe anglaise

Contrairement à son affrontement victorieux contre Fabio Loisi l'année dernière, Rémi Parra fera face à un profil tactiquement différent cette fois-ci. Son adversaire, le Japonais Rei Nakajima, est un spécialiste de 28 ans mesurant 1 mètre 67. Originaire de la boxe anglaise, ce dernier a déjà détenu le titre de champion du Japon par intérim avant de faire sa transition vers le pieds-poings. L'équipe de Parra a consacré du temps à l'étude minutieuse de ses mouvements, cherchant à exploiter chaque opportunité pour garantir la meilleure prestation possible lors de cette soirée historique.

Advertisement

Enjeux financiers et horizon international

La victoire de ce combat sert de tremplin décisif vers la suite de la saison internationale de Rémi Parra. Immédiatement après l'événement marseillais, le kickboxeur s'envolera pour l'Indonésie afin de participer à un tournoi prestigieux en Asie du Sud-Est. Il y affrontera trois opposants lors d'une même soirée, avec en ligne de mire une prime de 60 000 dollars. Ce périple oriental représente l'aboutissement logique d'une carrière en pleine ascension, après une année 2024 où il avait déjà remporté le titre lors du tournoi et conservé sa ceinture face à Fabio Loisi.

Héritage sportif et reconnaissance professionnelle

L'importance de la Nuit des Champions réside dans sa capacité à attirer l'élite du kickboxing français et international. La reconnaissance professionnelle de Rémi Parra, qui alterne désormais son temps entre ses entraînements et son emploi chez l'équipementier Metal Boxe, illustre l'équilibre entre excellence sportive et réalité du quotidien. Son attachement à Marseille et au respect que lui porte l'organisation Roméas souligne pourquoi cet événement reste une référence absolue. Le 28 novembre, le Palais des Sports de Marseille accueillera donc non seulement un combat, mais une célébration de l'excellence sportive francophone.