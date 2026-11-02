Rémi Aubert porte plainte après des coups de matraque de CRS à Marseille

Rémi Aubert, podologue marseillais de 39 ans, a déposé plainte après des coups de matraque reçus près de la Plaine. Il dit avoir perdu plusieurs dents.

Le podologue marseillais Rémi Aubert, âgé de 39 ans, a déposé plainte pour " violences volontaires en réunion " après avoir été, selon son récit, roué de coups de matraque par des CRS. Les faits se sont produits le samedi 31 octobre, en fin de soirée, près de la Plaine à Marseille. Son visage tuméfié et sa bouche édentée ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après les faits.

Selon le trentenaire, il venait de sortir d'un bar lorsqu'il a été pris dans une charge de CRS. Il affirme avoir ensuite subi des coups de matraque, qui lui ont provoqué l'arrachage de plusieurs dents et une fracture du nez. Il s'est exprimé peu après être sorti d'un cabinet médical.

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Une journée de manifestation contre la vie chère

Rémi Aubert a participé à la manifestation contre la vie chère, à laquelle il a assisté de 14 heures à 17 heures avec ses parents et des amis. Il décrit une journée qu'il juge très calme, avant que le groupe ne se disperse.

Après le cortège, plusieurs personnes du groupe se sont rendues sur le cours Julien pour boire un verre, puis ont dîné tôt au Vidéodrome. Rémi Aubert indique qu'il était fatigué à ce moment-là et qu'il a décidé de rentrer chez lui.

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Vers 20 h 30, il est parti en direction du haut du boulevard Eugène-Pierre, où il avait attaché son vélo. C'est en chemin vers la Timone qu'il dit avoir constaté que la plupart des petites rues autour de la Plaine étaient nassées par les CRS, avec un blocage généralisé.

Un témoignage qui oppose la victime aux forces de l'ordre

Le témoignage de Rémi Aubert repose sur son propre récit des faits, qui met en cause des CRS présents près de la Plaine. Les versions des forces de l'ordre ne figurent pas dans les éléments disponibles à ce stade de l'article.

La plainte pour violences volontaires en réunion vise, selon les éléments rapportés, les coups reçus lors de cette intervention. Il revient aux autorités compétentes d'examiner ces accusations, et les faits restent présentés ici comme ceux rapportés par le plaignant.

Conséquences médicales et suites de la procédure

Les blessures décrites par Rémi Aubert sont lourdes : plusieurs dents arrachées et un nez cassé. Ces séquelles l'ont conduit à consulter un cabinet médical, sans que d'autres informations sur son traitement ne soient communiquées dans le récit disponible.

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La plainte déposée par Rémi Aubert constitue désormais la première étape d'une procédure judiciaire. Son dossier devra être instruit pour établir les circonstances exactes de l'intervention policière près de la Plaine, le samedi 31 octobre.