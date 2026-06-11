Remboursement des droits de douane annulés par la Cour suprême : les entreprises américaines peuvent désormais solliciter le remboursement

Les surtaxes imposées par Donald Trump sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis ont été annulées par la Cour suprême en février. Le gouvernement américain a remboursé 22 milliards de dollars en mai après la décision de la Cour suprême en février. Les surtaxes douanières annulées par la Cour suprême ont été remboursées par le Trésor américain, malgré un recours déposé par l'administration Trump. La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d'un abus de pouvoir.

Les surtaxes imposées par Donald Trump sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis ont été annulées par la Cour suprême en février. Le gouvernement américain a remboursé 22 milliards de dollars en mai après la décision de la Cour suprême en février.

Les surtaxes douanières annulées par la Cour suprême ont été remboursées par le Trésor américain, malgré un recours déposé par l'administration Trump. La décision était très attendue : la Cour suprême vient de juger que la promulgation d'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à de nombreux pays du monde relevait d'un abus de pouvoir.

Après la décision de la plus haute juridiction américaine, un juge a imposé à l'administration de commencer le processus de remboursement des surtaxes indûment prélevées, estimées à un montant total d'environ 166 milliards de dollars par les services de douanes. Le gouvernement a fait appel de cette décision le 2 juin, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ces premiers remboursements.

Dans le même temps, l'agence américaine des douanes (CBP) a demandé un délai afin de mettre en place le système informatique permettant de lancer cette opération, alors que plus de 330 000 importateurs sont concernés, selon l'agence. Avant même la décision de la Cour suprême, plusieurs entreprises avaient déposé un recours en justice afin de demander le remboursement du trop-perçu par l'État, en prévision d'une décision favorable de la haute juridiction.

Les entreprises américaines peuvent désormais solliciter le remboursement de droits de douane invalidés par la Cour suprême, une procédure qui concerne des milliards de dollars. C'est la première de ces requêtes qui avait imposé aux douanes américaines de mettre en place les systèmes permettant d'entamer les remboursements.

Le président américain Donald Trump avait fait de la mise en place de droits de douane l'un des principaux points de son programme économique, estimant qu'ils permettraient de remplacer au moins partiellement l'impôt sur le revenu tout en imposant aux entreprises de réimplanter des industries dans le pays. Mais ses surtaxes sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis ont été annulées par la Cour suprême en février, cette dernière estimant que Donald Trump avait outrepassé les pouvoirs que lui conférait la Constitution américaine.

Le président avait annoncé, dans la foulée de la décision, l'établissement de nouveaux droits de douane de 10 %, pour une durée maximale de six mois. Cependant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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