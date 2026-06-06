Relogement des habitants de la Cité Jardin de Gradignan : transformation du quartier et projet de ZAC

La Cité Jardin de Gradignan, un quartier pavillonnaire social, est en train de subir des transformations pour accueillir des logements et des espaces verts dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée (ZAC). Les habitants, principalement les familles, doivent quitter leur logement pour faire place à ce projet. Les démolitions seront compensées par un prévisionnel de construction de 36 logements, tandis que les rénovations se font rares et plusieurs pavillons, qui datent des années 1950, sont dégradés.

Samira Foul habite dans la Cité Jardin de Gradignan avec ses six enfants et son mari depuis plus de cinq ans. Sa famille souhaite rester dans la commune.

La première phase du relogement des habitants de la Cité Jardin est en cours et doit s’achever en 2026. Ces prochaines années, ce quartier d’habitat pavillonnaire social doit être métamorphosé pour accueillir des logements et des espaces verts dans le cadre de la Zone d’aménagement concertée. La majeure partie des habitants doit être relogée dans la Cité Jardin de Gradignan, à la recherche d’un pavillon providentiel.

Les démolitions seront compensées par un prévisionnel de construction de 36 logements, essentiellement des maisons R + 1 avec jardin. Les rénovations se font rares, et plusieurs pavillons, qui datent des années 1950, sont dégradés. Les habitants sont consultés par le cabinet Segat, mandaté par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux, pour la deuxième phase du projet. D’ici 2025, 64 familles devront quitter leur logement dans le cadre de l’aménagement de la ZAC.

Les maisons seront démolies au profit d’un habitat plus dense. Les habitants se disent satisfaits, malgré une hausse substantielle de leur loyer. Les familles qui souhaitent rester dans la commune sont consultées par le cabinet Segat. Selon la Ville, sur les huit familles restantes de la première phase, trois ou quatre souhaitent rester dans la commune





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