Reliques de Koh-Lanta : leur influence sur le cours de l'aventure

Dans l'Antre du Destin, les poteries contenant les Reliques de Koh-Lanta ont une influence décisive sur le cours de l'aventure. Certaines d'entre elles contiennent le pouvoir de provoquer un adversaire en duel, tandis que d'autres Reliques contiennent des avantages stratégiques et d'autres encore sont vides et n'offriront ainsi aucune chance de retour à l'aventurier éliminé par les votes lors du conseil.

Dans l'Antre du Destin, des poteries contenant les Reliques de Koh-Lanta ont une influence décisive sur le cours de l'aventure. Certaines d'entre elles contiennent le pouvoir de provoquer un adversaire en duel, immédiatement sur le site du Conseil.

Le gagnant de ce duel ultime sera sauvé quand le perdant sera, lui, définitivement éliminé. D'autres Reliques contiennent des avantages stratégiques et d'autres encore sont vides et n'offriront ainsi aucune chance de retour à l'aventurier éliminé par les votes lors du conseil. Pour garder leur place dans Koh-Lanta, les aventuriers auront besoin d'intuition, voire de chance. Mais au final, seul leur mérite les sauvera





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