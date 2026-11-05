Relèvement du plafond du Livret A en 2027 : nouvelles limites et projets financés

Sébastien Lecornu annonce une hausse du plafond du Livret A en février 2027. Découvrez les nouveaux montants, les taux d'intérêt et les projets publics financés par cette épargne.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé lors d'une intervention devant l'Assemblée nationale ce mardi 3 novembre, une réforme majeure concernant l' épargne réglementée des Français. Cette décision vise à relever significativement le plafond du Livret A, un produit financier detenu par près de 58 millions de titulaires dans l'hexagone. La nouvelle limite supérieure pourrait s'établir entre 25 000 et 30 000 euros dès le mois de février 2027, marquant ainsi une évolution structurelle du dispositif actuel qui est actuellement bloqué à 22 950 euros.

Mécanisme du relèvement et nouveaux plafonds

Cette modification réglementaire permettrait aux épargnants disposant déjà du maximum actuel d'injecter des sommes supplémentaires dans leur compte. Si le plafond définitif est fixé à 30 000 euros, un détenteur ayant atteint la limite de 22 950 euros pourrait verser jusqu'à 7 050 euros de plus. Le montant exact ne sera cependant pas encore connu à court terme, car il nécessite une concertation approfondie entre le gouvernement, le secteur bancaire et la Caisse des dépôts.

Also read Sébastien Lecornu : relèvement du plafond du livret A à 30 000 euros

La ministre de l'Économie, Roland Lesucre, précisera les contours définitifs de cette mesure dans les prochaines semaines. Cette étape de validation est cruciale pour harmoniser les attentes des acteurs financiers et s'assurer que la nouvelle architecture du Livret A reste équilibrée. L'objectif affiché par l'exécutif est de transformer cette épargne massivement disponible en un levier stratégique pour l'économie nationale.

Objectifs stratégiques : logement et transition énergétique

Le gouvernement entend mobiliser ces nouvelles liquidités pour soutenir des investissements publics à long terme de grande ampleur. Parmi les projets prioritaires figure la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires, une initiative centrale de la stratégie énergétique française. Parallèlement, une partie des ressources sera consacrée à l'adaptation des infrastructures nationales face aux défis du changement climatique.

Advertisement

Les établissements scolaires, notamment les lycées et les collèges, devraient bénéficier de travaux importants de rénovation énergétique pour améliorer leur efficacité environnementale. Les réseaux nationaux d'eau et d'électricité bénéficieront également de modernisations visant à renforcer leur résilience et leur performance. Bien que ces orientations générales soient claires, aucune répartition budgétaire précise entre ces différents secteurs n'a encore été divulguée publiquement.

Impact pour les épargnants et rémunération

Cette hausse du plafond profitera principalement aux détenteurs dont le compte est déjà saturé, leur offrant une nouvelle capacité de versement. Pour les autres utilisateurs, l'impact direct sera limité tant que le plafond actuel n'est pas atteint, mais les règles de fonctionnement du produit resteront inchangées. La liquidité totale du capital restera garantie avec la possibilité de retirer les fonds à tout moment, et l'exonération d'impôts sur les intérêts sera maintenue.

La rémunération effective de cette épargne dépendra entièrement du taux d'intérêt, actuellement fixé à 1,7 % et dont la révision est prévue pour février 2027. Si ce taux demeure stable, un livret au plafond de 30 000 euros générerait environ 510 euros d'intérêts annuels, contre 390 euros au plafond actuel. Cette différence représente près de 120 euros supplémentaires par an pour les utilisateurs les plus assidus.

Tensions politiques et incertitudes macroéconomiques

Le projet de loi suscite des divisions au sein même de la majorité parlementaire, certains députés craignant que la hausse du plafond ne préjudicie au financement historique du logement social. Une figure politique majeure a d'ailleurs demandé l'abandon de cette disposition, arguant qu'elle pourrait détourner des ressources essentielles vers d'autres secteurs moins prioritaires selon sa vision.

Advertisement

Une incertitude majeure plane également sur le comportement futur des ménages face à cette nouvelle opportunité d'épargne. Les données de la Caisse des dépôts révèlent qu'en septembre 2026, les Français ont retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'ils n'ont déposé. Ce retrait net massif suggère que la capacité et la volonté des ménages à alimenter massivement ce type de livret restent à confirmer face aux besoins de consommation courante.