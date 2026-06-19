Relégation du Stade Montois : l'inquiétude des clubs landais

La chute du Stade Montois en Nationale suscite une vive inquiétude parmi les clubs de rugby des Landes. Entre baisse d'attractivité et impact sur la formation, les dirigeants craignent des répercussions durables.

La relégation historique du Stade Montois en Nationale, actée depuis le 31 mai, a provoqué une onde de choc bien au-delà de la ville de Mont-de-Marsan.

L'ensemble du 'mundillo' du rugby landais, des clubs amateurs aux partenaires économiques, ressent les répercussions de cette chute brutale. Adel Fellah, manager de l'US Tyrosse, troisième club du département, exprime un sentiment partagé par beaucoup : 'C'est un crève-cœur. Sur le territoire, c'est un bastion, donc c'est forcément une déception.

' Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette descente n'est pas une opportunité pour les autres clubs. 'Avec Mont-de-Marsan, on n'est pas sur le même territoire, donc il n'y a pas vraiment de concurrence sur la formation. Mais quand les joueurs finissaient leur parcours en Pro D2, on pouvait les aider à rebondir. En Nationale, on récupérera moins de bons jeunes, cela va niveler le niveau par le bas.

Cette descente est loin d'être un avantage pour nous', explique Fellah. L'inquiétude est générale. Grégory Bats, entraîneur de Rion-Morcenx (Fédérale 2) et ancien joueur du Stade Montois, affirme que 'cela a des répercussions pour l'ensemble des clubs. Au niveau des jeunes, on est en partenariat avec le centre de formation.

Nous n'avons pas de gros clubs de Top 14, donc il est fondamental d'avoir un club en Pro D2.

' Même pour des clubs plus éloignés comme Peyrehorade, vice-champion de France de Fédérale 1, le constat est amer. Son président Jean-Louis Bareigts souligne : 'On n'est pas directement impacté, mais on ne s'en félicite pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le rugby landais. Cette descente va entraîner une baisse d'attractivité.

Il y a tout à reconstruire, mais je suis persuadé que le club y arrivera. Même s'il faut se faire une raison : dans ce contexte économique du rugby professionnel, il sera compliqué de retrouver son lustre d'antan.

' Les clubs formateurs et historiques comme Tyrosse et Peyrehorade ont grandi dans l'ombre des 'grands frères' montois et dacquois, atteignant les sommets de la Fédérale 1. Mais la perte d'un club professionnel dans le département fragilise tout l'écosystème. Guy Villenave, président du Comité des Landes de rugby, n'hésite pas à qualifier cette relégation de 'malheur'. La formation, ce trésor si convoité, risque de perdre encore plus de son éclat, car les jeunes talents auront moins de perspectives immédiates.

La reconstruction s'annonce longue et difficile, dans un rugby professionnel où la course à l'armement et les inégalités économiques sont de plus en plus marquées. Les clubs landais, unis dans leur diversité, devront faire preuve de résilience pour maintenir leur identité et leur compétitivité





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rugby Relégation Stade Montois Landes Impact

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La section pro de l'ESSM Le Portel va disparaître : direction la Pré-Nationale ?!Le jeudi 18 juin était coché dans le calendrier de tous les amoureux de l'ESSM Le Portel comme la date de l'audience décisive pour l'avenir du club. Il devrait plutôt malheureusement acter la liquidation de la section professionnelle de l'Étoile Sportive Saint-Michel, faute d'un vrai projet de reprise.

Read more »

Un stade, une histoire : l'AT&T Stadium de Dallas, l'art de la démesureAntre des Dallas Cowboys, l'AT & T Stadium mêle show, high-tech et oeuvres d'art contemporain dans un étonnant mélange des genres.

Read more »

Thomas Ramos incertain pour la demi-finale : que changerait son forfait pour le Stade Toulousain ?Thomas Ramos est annoncé incertain avant la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92. Un forfait priverait Toulouse de son homme fort, jamais absent en phase finale depuis 2017.

Read more »

Basket: Pau-Lacq-Orthez retrouve l'Élite, trois ans après sa relégationPau-Lacq-Orthez a été promu en Élite trois ans après l'avoir quittée grâce à sa victoire sur Poitiers (86-73) jeudi lors de la belle des finales de play-offs d'accession disputée à domicile.

Read more »