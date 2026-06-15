Relégation du Stade Montois : l'impact sur le centre de formation et la section amateur

La descente en Nationale du Stade Montois fragilise son centre de formation et son association amateur. Analyse des conséquences financières, sportives et structurelles, ainsi que des perspectives de maintien de la qualité de formation malgré la perte de l'agrément LNR à terme.

Le Stade Montois Rugby a connu une descente brutale en Nationale , entraînant des conséquences majeures sur son centre de formation et sa section amateur. Cette relégation , qui met fin à des années de présence dans le monde professionnel, affecte à la fois l'attractivité du club et ses ressources financières.

L'association, qui gère l'école de rugby et le centre de formation, voit son budget menacé par le retrait potentiel des sponsors liés au secteur professionnel. Le co-président Pascal Lago évoque une vitrine qui s'effondre, tandis que Yannick Agrech, membre du groupe des anciens joueurs, parle de dommage collatéral difficile à accepter. Sur le plan sportif, la perte de la possibilité d'évoluer en Pro D2 diminue l'attrait pour les jeunes talents.

Les entraîneurs des Espoirs, comme Claude Marson, anticipent des difficultés accrues pour reconstruire les effectifs, d'autant que certains joueurs pourraient monter en équipe première, créant des besoins de renouvellement plus importants. Le centre de formation conserve toutefois un atout : l'agrément de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), qui peut être maintenu pendant deux ans.

Au-delà, le centre risquerait de descendre d'un étage et de devenir seulement labellisé par la Fédération, ce qui réduirait les avantages pour les joueurs (encadrement, aménagement scolaire, logement, transport, restauration) et pour le club (dispositifs financiers, indemnités, statut Jiff pour les étrangers). Selon Sébastien Buada, expert en formation, il est crucial que le Stade Montois maintienne un effort financier pour préserver la qualité de son centre, même si la phase transitoire est délicate en raison du respect des exigences sans les dotations correspondantes.

Cette relégation ouvre donc une période de remise à plat, à la fois comme danger et comme opportunité de se réinventer pour l'association et ses structures de formation





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stade Montois Relégation Centre De Formation Nationale Association Rugby Pro D2 LNR Formation Jeunes Talents

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HOMKIA All Star : BeBasket aux Sables d'Olonne pour un événement basket éliteCompte rendu de l'édition du HOMKIA All Star aux Sables d'Olonne, rassemblant les meilleurs joueurs des divisions Nationale 2 (Élite 2) et Nationale 1, ainsi que des talents locaux de Nationale 3. Au programme : All-Star Games, concours de dunks et de shoots, et un match de gala opposant les sélections Nationale 1 et Élite 2, avec des moments forts comme la victoire serrée de la Team Cœur et le sacre de Ragheb Halleb (MVP).

Read more »

Stade Rochelais écrasé par le Stade Français en barrage du Top 14Le Stade Rochelais a subi une lourde défaite 45-5 face au Stade Français lors des barrages du Top 14, à Jean-Bouin. Les Jaune et Noir, épuisés après une longue saison, n'ont pas réussi à rivaliser avec un adversaire très vorace. Cette élimination intervient après leur qualification surprise le 6 juin, mais ils n'ont pas pu répéter l'exploit à l'extérieur. Grégory Alldritt avait appelé à 'tout donner' mais l'équipe a manqué d'énergie. Par ailleurs, Damian Penaud fait son retour avec le XV de France pour les matchs de juillet, et la Section Paloise a perdu face au Racing 92 (31-33), manquant les demi-finales à Marseille.

Read more »

Relégation du Stade Montois. « On repart trente ans en arrière » : des portes du Top 14 à la Nationale, anatomie d’une chuteEn juin 2022, Mont-de-Marsan laissait filer la montée après avoir survolé le championnat de Pro D2. Quatre ans plus tard, il s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre hors du monde professionnel.

Read more »

Donald Trump annonce un meeting politique 'spectaculaire' le 4 juillet, jour de la fête nationale américaineDonald Trump a annoncé qu’il tiendrait le 4 juillet à Washington un meeting politique qu’il promet 'le plus spectaculaire' de sa carrière, à l’occasion de la fête nationale américaine et des célébrations du 250e...

Read more »