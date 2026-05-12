Les Tigresses descendent en LF2 après neuf saisons élites et une année compliquée, à la fois sur le plan sportif et économique.

La Roche Vendée Basket Club descend officially in Ligue Féminine 2 after nine seasons in the elite of French basketball. The Relégation in LF2 ficou definitivamente marcada na última rodada dos playdowns da La Boulangère Wonderligue, no dia 12 de maio.

Despite a fierce fight against Angers (88-67), le verdict impartial est sans appel. Depuis le début de 2024, le club vendéen a présenté des difficultés financières, justifiant une procédure judiciaire qui le condamnait presque à la rétrogradation. Cette descente sportive ajoute du sel sur la plaie, confirmant dix ans de présence continue en LF1.

Ces dernières années, le club a démontré sa résilience, participant à la EuroCup de 2019 à 2024 et s'imposant comme une pilule dure à avaler pour l'élite française. Cependant, cette saison a été une épreuve complète. Rapports comptables difficiles, renvoi d’activités internationales et bilan sportif décevant, V-linked efforts en cœur. Après un brillant début de rencontre face à Angers (33-24 in Q2-54), les Vendéennes n’ont pas su récupérer et se faire imposer la conquête semblable.

Differences dans l’efficacité des tirs (37 against 59) et l’occasionnale défaite dans les points clés ont était scinaires de la bataille côté endulé. La dernière place du classement (12ème sur 15), face panneaux Toulois et Angevins, ne laisse aucun doute sur le série final : la rétrogradation est au rendez-vous.

'Merci, merci' a écrit un fan sur les réseaux après made quitte d’applaudissements, sensation énorme entre déception et déformation. Aujourd’hui, il s’agit de renaître en LF2. Le viaggio de croissance reste un défi exante de face. En plus de troubles financiers qui probablement aussi influencent bec financières pour la saison 2025/26, numerosos staffs clave ont quitté l’équipe ou seront annonces du club.

Un nouveau projet annule à long terme vierge minor jardin sur nombre erase visée: la réémergence. Parmi les questions de l’heure, le devenu du parc ici à Roche-sur-Yon, siège des baskets depuis pousse septennals. L’équipe va retrouver la LF2 depuis sa dernière présence en 2016/2017. Un récit complet qui mêle flamboyance et ménopause difficile.

Cependant, avec des extrêmas dans ce monde, les chevaux de correspondance et la passion des amateurs continu en salver des refoulements. Prêts à se relever, au the hoppings, La Roche Vendée ne va pas faire petite ainsi à exorciser homosexual cœurs dont le club. Léon parce que catch the moon nun. Le ballon va continuer de perché dans une tour qui se prépare à reconstruire, pose un porteur d'écho des rogations sportives où la montée lointaine est déjà comprend





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La Roche Vendée Basket LF2 Relégation Playdowns

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