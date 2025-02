Relaxe d'un septuagénaire accusé de cruauté envers ses chiots

Un homme de 70 ans a été relaxé des accusations de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique après qu'un sac contenant plusieurs chiots morts ait été découvert près de Ganges. La décision a suscité des réactions contrastées, l'association de protection animale Stéphane-Lamart faisant appel tandis que l'avocate du septuagénaire réclame la restitution de ses chiens saisis lors de l'enquête.

Le 1er septembre dernier, un sac contenant plusieurs chiots morts avait été découvert dans la garrigue, près de Ganges. L'enquête des gendarmes avait permis de remonter jusqu'à un habitant du village de Moulès-et-Baucels, dont le nom était inscrit sur le sac en kraft qui contenait les chiots. Sa chienne avait en outre récemment mis bas. Jugé le 30 janvier dernier pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, cet homme de 70 ans a finalement été relaxé.

Malgré les charges développées au cours des débats, le procureur avait estimé dans son réquisitoire 'ne pas avoir suffisamment d’éléments pour établir la vérité judiciaire' dans cette affaire. La relaxe du prévenu et la restitution de ses chiens prononcées. L'association de protection animale Stéphane-Lamart, l'une des parties civiles dans cette affaire, a annoncé sa décision de faire appel de cette décision. De son côté, l’avocate du septuagénaire, Me Maïlis Andrieu, poursuit ses démarches afin que son client récupère ses chiens, comme l’a demandé le tribunal. Les animaux avaient été saisis lors de la perquisition menée à son chenil au début de l’affaire, et placés dans des refuges. Or, à la suite de la décision de justice, Me Andrieu indiquait que les deux SPA avaient 'refusé de les restituer'





