Relations entre USA et Chine sur les ventes d'armes et les velléités d'indépendance de Taïwan

Des tensions entre les États-Unis et la Chine se cristallisent sur les velléités d'indépendance de Taïwan et la politique américaine en matière de ventes d'armes. Les liens entre les deux superpuissances risquent d'être testés lors de la visite annoncée de Xi Jinping à Washington à l'automne, qui pourrait déboucher sur de fortesacier ou de nouveaux accords.

Des exemplaires du journal 'People's Daily', dont la nouvelle titre 'Xi Jinping s'entretient avec le président américain Trump', dans un kiosque à Pékin, en Chine, le 15 mai 2026.

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. La politique américaine à l'égard de Taïwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans toutefois la reconnaître à part entière ni soutenir ouvertement des velléités d'indépendance.

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire.lui a tenu des propos particulièrement fermes à propos de l'île, Donald Trump a mis en garde vendredi Taïwan contre toute proclamation d'indépendance.

'Je n'ai pas envie que quelqu'un déclare l'indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15 000 kilomètres pour faire la guerre' , a également déclaré Donald Trump, en ajoutant n'ayant pas encore pris de décision sur les ventes d'armes américaines à l'île. En ce qui concerne les ventes d'armes entre Taïwan et les Etats-Unis, il ne s'agit pas seulement d'un engagement des Etats-Unis envers la sécurité de Taïwan, mais aussi d'une forme de dissuasion commune face aux menaces régionales.

La visite du président américain a permis d'afficher une certaine stabilité entre les deux superpuissances, sans déboucher sur de grandes avancées, que ce soit sur le commerce ou sur l'Iran, allié de la Chine. La visite annoncée de Xi Jinping à Washington à l'automne servira de nouveau test pour le fragile statu quo entre la première et la deuxième puissance mondiale. odpo





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