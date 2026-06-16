Relations au sein du clan Beckham : Brooklyn Beckham et sa brouille avec ses parents

Ce n'est pas un secret que les relations au sein du clan Beckham paraissent plus compliquées que jamais. Brooklyn Beckham et son épouse ont eu des premières tensions l'année dernière, lorsque l'aîné de la fratrie a manqué la cérémonie. Quelques mois plus tard, le fondateur de Cloud23 s'est exprimé dans une interview évoquant la pression liée à l'image de marque des Beckham et les répercussions que celle-ci aurait eues sur sa santé mentale. Depuis, plus de son, plus d'image. Brooklyn ne s'est jamais exprimé de nouveau sur le sujet. Jusqu'à récemment, il apparaît dans une publicité pour DoorDash, société spécialisée dans la livraison de repas, à l'occasion du Mondial 2026. Dans cette séquence, assis dans son salon, il lance face caméra : « Vous vous demandez sans doute pourquoi je regarde la FIFA 2026 depuis chez moi. C'est une longue histoire », tout en jetant sur sa table des billets pour la compétition. Une séquence qui a fait réagir les internautes, certains y voyant une référence à la brouille qui l'oppose à ses parents.

Ce n'est un secret pour personne : les relations au sein du clan Beckham paraissent plus compliquées que jamais. Brooklyn Beckham et son épouse ont eu des premières tensions l'année dernière, lorsque l'aîné de la fratrie a manqué la cérémonie.

Quelques mois plus tard, le fondateur de Cloud23 s'est exprimé dans une interview évoquant la pression liée à l'image de marque des Beckham et les répercussions que celle-ci aurait eues sur sa santé mentale. Depuis, plus de son, plus d'image. Brooklyn ne s'est jamais exprimé de nouveau sur le sujet. Jusqu'à récemment, il apparaît dans une publicité pour DoorDash, société spécialisée dans la livraison de repas, à l'occasion du Mondial 2026.

Dans cette séquence, assis dans son salon, il lance face caméra : « Vous vous demandez sans doute pourquoi je regarde la FIFA 2026 depuis chez moi. C'est une longue histoire », tout en jetant sur sa table des billets pour la compétition. Une séquence qui a fait réagir les internautes, certains y voyant une référence à la brouille qui l'oppose à ses parents.

David et Victoria devraient être très présents aux États-Unis durant toute la durée de la compétition, laissant ce terrain de jeu à son père. La fracture familiale semble bien réelle — et profonde. La princesse Mette-Marit de Norvège devra subir une greffe pulmonaire prochainement, tandis que Carlos Sainz évoque son évolution, sa maturité après 30 ans, ses projets d'avenir, sa vie loin des circuits, et se livre enfin sous un jour plus personnel. Jamie Lee Curtis évoque son enfance entre deux légendes du cinéma





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