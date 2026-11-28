Point crucial sur la situation du Relais de Montans, fermé depuis le 26 février. Entre péril imminent, offre de vente de SPORE et mobilisation associative pour sauver l'accueil des précaires.

Le bâtiment du Relais de Montans demeure aujourd'hui fermé et isolé depuis près de neuf mois, laissant derrière lui des couloirs déserts et des murs vides. Cette situation perdure malgré la mobilisation persistante des anciens salariés et des sympathisants qui cherchent désespérément une issue pour garantir la continuité de l'accueil des personnes en grande précarité dans cette maison de maître.

Cause de la Fermeture et Contexte Initial

La fermeture initiale du site a été ordonnée par l'ancien maire de Montans, Gilles Crouzet, le 26 février dernier, sous la forme d'une mesure provisoire. Cette décision administrative directe faisait suite à la découverte d'une poutre jugée dangereuse, représentant un risque immédiat pour la sécurité des usagers et du personnel.

Also read Présidentielle 2027 : Les enjeux sécuritaires, la campagne et les déclarations remarquées

Initialement, cette fermeture temporaire visait à permettre une évaluation précise des travaux nécessaires à la réouverture. Pendant cette période de transition, les résidents du site ont été transférés vers divers gîtes et campings situés dans le département, assurant ainsi une solution d'hébergement d'urgence le temps que l'état structurel du bâtiment soit analysé.

Enjeux Structurels et Coûts de Mise aux Normes

L'état de sécurité du bâtiment est désormais officiellement encadré par un arrêté de péril imminent qui interdit tout accès public. Un cabinet d'expertise spécialisé a été mandaté par les autorités pour examiner en détail la solidité structurelle de la bâtisse et rendre ses conclusions techniques. Selon les données communiquées par l'association Sauvons le Relais de Montans, les travaux indispensables pour lever ce péril sont estimés à 15 000 euros.

Advertisement

Ce montant représente un investissement critique pour quiconque souhaiterait reprendre l'exploitation des lieux et redonner vie à cette structure historique. La réalisation de ces travaux est une condition sine qua non pour pouvoir lever l'arrêté de péril et rouvrir les portes au public, une étape qui semble actuellement compromise par l'incertitude juridique et financière entourant la propriété.

Négociations Immobilières et Proposition de Vente

La situation complexe est également marquée par des intérêts immobiliers potentiellement concurrents. Une note interne, dont l'association a eu connaissance, révèle que la société d'investissement parisienne SPORE aurait proposé une somme comprise entre 10 000 et 30 000 euros pour l'acquisition du bâtiment. Ce prix bas suscite de fortes interrogations sur les intentions réelles de l'acquéreur potentiel.

Guilhem Mercier, membre de l'association et ancien salarié, interprete cette offre comme une tentative de se débarrasser rapidement d'un patrimoine jugé encombrant. Il souligne que le prix demandé est dérisoire au regard de la valeur potentielle du bien, ce qui laisse craindre un projet de vente qui ne correspondrait pas aux missions sociales originelles du site.

Position de Cité Caritas et Contraintes Légales

Le gestionnaire actuel de la structure, Cité Caritas, envisageait initialement une fermeture définitive du site accompagnée d'un plan de licenciement pour les salariés, une perspective qui a été confirmée avant le début de l'été. Cependant, la préfecture a depuis lancé un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour permettre une reprise des activités, créant une dynamique de concurrence pour l'avenir du lieu.

Advertisement

Une contrainte légale majeure pèse sur la future vocation du bâtiment. L'acte de donation de la maison de maître à Cité Caritas impose que l'usage reste strictement conforme aux objets de l'association historique. Cela signifie que le site doit continuer à servir à l'accueil de personnes en grande précarité, interdisant tout changement d'affectation vers un usage hôtelier ou autre destination commerciale.

Action de l'Association et Perspectives d'Avenir

L'association Sauvons le Relais de Montans, constituée récemment d'anciens salariés et de soutiens locaux, propose une alternative sociale en demandant la récupération gratuite du bâtiment. Cette solution permettrait de poursuivre les activités d'accueil sur le site tout en respectant les engagements légaux de la donation.

Les membres de l'association prévoient de contacter prochainement Cité Caritas pour engager des discussions officielles sur cette reprise. Ils ont d'ores et déjà exprimé leur détermination à saisir la justice en cas d'échec des négociations avec le conseil d'administration de Cité Caritas, affirmant leur volonté de ne pas laisser disparaître cette structure essentielle pour les plus vulnérables.