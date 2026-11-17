Margrethe II de Danemark annule son déplacement à l'Opéra de Copenhague pour des raisons de santé. Retour sur ses hospitalisations récentes et son programme.

La Reine Margrethe II de Danemark a annoncé, ce mardi 17 novembre 2026, qu'elle ne participerait pas à l'événement prévu à l'Opéra de Copenhague. Cette décision de dernière minute, officialisée par la Maison royale danoise, s'explique par des motifs liés à son état de santé.

Contexte médical et annulation officielle

L'ancienne souveraine de 86 ans fait face à une nouvelle contrainte médicale après plusieurs hospitalisations cette année. La résidence royale a publié un communiqué pour informer que Sa Majesté avait dû se désister en raison de problèmes de santé non précisés publiquement mais suffisamment importants pour rendre la sortie impossible.

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Les invités et les journalistes attendaient son arrivée pour l'inauguration d'une exposition photographique. L'annulation intervient alors que la Reine est attendue à d'autres manifestations officielles dans les jours à venir, sans que cela ne marque la fin de ses engagements publics.

Hospitalisations récentes en 2026

L'année 2026 a été marquée par des défis sanitaires majeurs pour Margrethe II. Le 14 mai dernier, l'ancienne souveraine avait été admise au Rigshospitalet de Copenhague à la suite d'une crise cardiaque. Cette admission avait nécessité une surveillance médicale stricte.

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Les médecins avaient alors diagnostiqué une légère déshydratation ainsi qu'une nouvelle accumulation de sang au niveau de sa hanche. Après quatre jours d'hospitalisation, elle avait pu quitter l'établissement de santé pour se reposer. Ces événements médicaux successifs soulignent la vulnérabilité actuelle de la reine face aux aléas de la santé publique.

Questions sur la monarchie danoise

Les médias s'interrogent sur l'impact de ces événements sur la couronne. Margrethe II est la seule reine régnante du monde à la tête d'un pays indépendant depuis le décès d'Élisabeth II du Royaume-Uni le 8 septembre 2022. Elle détient également le record du règne personnel le plus long de l'histoire du Danemark, soit 51 ans, 11 mois et 22 jours.

Réactions et suite du programme royal

Quelques heures après l'annulation de la Reine, la reine Mary a été interrogée par les journalistes à l'hôtel de ville de Copenhague. Elle était attendue pour une remise de prix et a dû commenter la situation concernant sa belle-mère, sans toutefois révéler de détails médicaux supplémentaires.

Malgré ces préoccupations, Margrethe II continue de participer à certains événements, comme l'ouverture d'expositions ou l'assistance à des anniversaires. Son rôle reste celui d'une figure unificatrice pour le royaume, malgré son non-engagement politique strict.

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Héritage et abdication prévue

Le 31 décembre 2023, elle avait annoncé qu'elle abdiquerait le 14 janvier 2024, le jour de ses 52 ans de règne. Son fils, le prince héritier Frederik, devrait lui succéder. Né en 1968, il est le frère du prince Joachim, né en 1969. La reine a épousé Henri de Laborde de Monpezat en 1967.

Impact sur les citoyens danois

Cette nouvelle annulation rappelle la fragilité de la tête couronnée danoise. Les citoyens suivent avec attention l'état de santé de leur monarque, qui joue un rôle symbolique important. La Maison royale reste le canal officiel pour toute information future sur les activités royales.